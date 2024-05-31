Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulutangkis Top Dunia Bertangan Kidal yang Prestasinya Bukan Kaleng-Kaleng, Nomor 1 Legenda Bulutangkis China!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |16:18 WIB
5 Pebulutangkis Top Dunia Bertangan Kidal yang Prestasinya Bukan Kaleng-Kaleng, Nomor 1 Legenda Bulutangkis China!
Kento Momota kala berlaga. (Foto: PBSI)
5 pebulutangkis top dunia bertangan kidal yang prestasinya bukan kaleng-kaleng menarik diulas. Salah satunya ada raja bulutangkis dunia.

Seperti diketahui, tangan kiri merupakan tangan yang lebih lemah bagi mayoritas orang. Namun di dunia ini, ada beberapa orang yang menjadikan tangan kiri sebagai tangan utamanya atau yang biasa disebut dengan istilah kidal.

Bagi sebagian orang, kidal diartikan sebagai sebuah kelainan. Namun pada dasarnya, orang-orang kidal tetaplah memiliki fisik yang sama seperti manusia normal. Hanya saja, fokus kekuatan mereka ada di anggota badan sebelah kiri.

Hal seperti itu juga terjadi di dunia bulutangkis. Saat sebagian besar pemain memegang raket menggunakan tangan kanan, beberapa pemain justru menggunakan tangan kiri. Meski begitu, soal cara bermain dan prestasi, mereka tak kalah dengan pebulutangkis normal.

Berikut 5 pebulutangkis top dunia bertangan kidal yang prestasinya bukan kaleng-kaleng.

5. Carolina Marin

Carolina Marin

Daftar ini dibuka dengan tunggal putri terbaik asal Spanyol, Carolina Marin. Marin adalah tunggal putri bertangan kidal yang paling berprestasi saat ini. Tercatat, ia telah meraih berbagai gelar seperti Japan Open, Malaysia Open, All England, hingga Olimpiade.

Berkat sederet prestasinya itu, Carolina Marin selalu bertengger di papan atas ranking BWF. Bahkan, namanya diabadikan sebagai nama sebuah gelanggang olahraga di Spanyol.

4. Mathias Boe

Mathias Boe

Berikutnya, ada mantan pebulutangkis ganda putra Denmark, Mathias Boe. Tandem dari Carsten Mogensen ini tercatat pernah meraih banyak gelar dengan tangan kidalnya. Ada gelar juara French Open, Korea Open, Singapore Open, hingga All England.

Halaman:
1 2 3
