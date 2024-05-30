Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

4 Pebulutangkis Top Dunia yang Jadi Panutan Gregoria Mariska, Nomor 1 Ratu Badminton Spanyol

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |15:00 WIB
4 Pebulutangkis Top Dunia yang Jadi Panutan Gregoria Mariska, Nomor 1 Ratu Badminton Spanyol
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

SEBANYAK 4 pebulutangkis top dunia menjadi sosok panutan bagi Gregoria Mariska Tunjung. Keempat sosok ini pula yang membuat Jorji -sapaan Gregoria Mariska- dapat mencapai titik prestasi seperti saat ini.

Gregoria sendiri kini menjadi tulang punggung Indonesia di sektor tunggal putri. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi pebulutangkis tunggal putri nomor 1 Indonesia dan peringkat ke-9 dunia. Sebuah catatan yang apik tentunya.

Nama Jorji sendiri mencuat setelah ia sukses menjadi juara dunia di level junior pada 2017 lalu. Kala itu, ia mengalahkan tunggal putri China, Han Yue lewat drama rubber game, 21-13, 13-21, dan 24-22.

Sejak saat itu, namanya mulai banyak menjadi sorotan. Hingga akhirnya ia tampil di level senior, Gregoria Mariska langsung menjadi batu sandungan bagi banyak pebulutangkis top dunia.

Berikut adalah 4 pebulutangkis top dunia yang menjadi panutan Gregoria Mariska Tunjung:

4. Tai Tzu Ying

Tai Tzu Ying

Pebulutangkis pertama yang menjadi panutan bagi Gregoria Mariska Tunjung adalah tunggal putri senior China Taipei, Tai Tzu Ying. Hal ini wajar mengingat Tzu Ying merupakan mantan ratu bulutangkis dunia.

Namun lebih dari itu, Jorji mengaku bahwa Tai Tzu Ying memiliki kualitas permainan dan teknik bermain yang sangat luar biasa.

3. Ratchanok Intanon

Ratchanok Intanon

Berikutnya, Jorji juga menjadikan mantan ratu bulutangkis asal Thailand, Ratchanok Intanon sebagai panutannya. Menurutnya, Intanon memiliki skill bermain yang berada di atas rata-rata dengan gaya bermain yang sangat berkualitas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3186967/ade_rai-EXmC_large.jpg
5 Makanan yang Disebut Ade Rai Jadi Hambatan Utama Penurunan Berat Badan, Nomor 1 Sulit Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186827/jonatan_christie_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_gelar_juara_bwf_world_tour_2025_terbanyak_pbsi-4ftM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Terbanyak di BWF World Tour 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186803/bwf_melarang_3_pebulu_tangkis_indonesia_bermain_bulu_tangkis_seumur_hidup-1nA0_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia Dihukum BWF Larangan Bermain Seumur Hidup, Nomor 1 Hendra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182931/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-Beho_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182920/valentino_rossi-3ym8_large.jpg
2 Pembalap Top yang Putuskan Pindah Tim Usai Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Samai Rekor Spesial Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement