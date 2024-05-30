4 Pebulutangkis Top Dunia yang Jadi Panutan Gregoria Mariska, Nomor 1 Ratu Badminton Spanyol

SEBANYAK 4 pebulutangkis top dunia menjadi sosok panutan bagi Gregoria Mariska Tunjung. Keempat sosok ini pula yang membuat Jorji -sapaan Gregoria Mariska- dapat mencapai titik prestasi seperti saat ini.

Gregoria sendiri kini menjadi tulang punggung Indonesia di sektor tunggal putri. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi pebulutangkis tunggal putri nomor 1 Indonesia dan peringkat ke-9 dunia. Sebuah catatan yang apik tentunya.

Nama Jorji sendiri mencuat setelah ia sukses menjadi juara dunia di level junior pada 2017 lalu. Kala itu, ia mengalahkan tunggal putri China, Han Yue lewat drama rubber game, 21-13, 13-21, dan 24-22.

Sejak saat itu, namanya mulai banyak menjadi sorotan. Hingga akhirnya ia tampil di level senior, Gregoria Mariska langsung menjadi batu sandungan bagi banyak pebulutangkis top dunia.

Berikut adalah 4 pebulutangkis top dunia yang menjadi panutan Gregoria Mariska Tunjung:

Pebulutangkis pertama yang menjadi panutan bagi Gregoria Mariska Tunjung adalah tunggal putri senior China Taipei, Tai Tzu Ying. Hal ini wajar mengingat Tzu Ying merupakan mantan ratu bulutangkis dunia.

Namun lebih dari itu, Jorji mengaku bahwa Tai Tzu Ying memiliki kualitas permainan dan teknik bermain yang sangat luar biasa.

Berikutnya, Jorji juga menjadikan mantan ratu bulutangkis asal Thailand, Ratchanok Intanon sebagai panutannya. Menurutnya, Intanon memiliki skill bermain yang berada di atas rata-rata dengan gaya bermain yang sangat berkualitas.