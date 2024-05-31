Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan MotoGP Italia 2024: Marc Marquez Masuk 5 Besar, Francesco Bagnaia Tercepat

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |21:25 WIB
Hasil Latihan MotoGP Italia 2024: Marc Marquez Masuk 5 Besar, Francesco Bagnaia Tercepat
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

HASIL latihan MotoGP Italia 2024 akan diulas dalam artikel ini. Bintang MotoGP, Marc Marquez, sukses menembus 5 besar. Sementara Francesco Bagnaia, dia keluar sebagai yang tercepat.

Sesi practice alias latihan MotoGP Italia 2024 telah selesai digelar di Sirkuit Mugello, Italia, Jumat (31/5/2024) malam WIB. Rider Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 44,938 detik.

Marc Marquez

Jalannya Sesi Latihan

Para pembalap dari masing-masing tim langsung memasuki Sirkuit Mugello untuk mencetak waktu tercepatnya.Rider Gresini Ducati, Marc Marquez, sukses mematok waktu tercepatnya 1 menit 45,582 detik.

Sementara pembalap lainnya masih terus mencari celah untuk mematahkan waktu yang dimiliki Marquez. Namun Alex Rins dan Francesco Bagnaia yang berada tepat di belakangnya masih cukup kesulitan mematahkan waktu The Baby Alien -julukan Marc Marquez.

Pada balapan menyisakan 32 menit, Pedro Acosta mengalami nasib sial karena terjatuh di putaran ketiga. Namun balapan kembali berjalan sengit. Sementara Acosta saat ini tengah berada di posisi empat.

Memasuki 18 menit akhir balapan, Marquez masih nyaman memimpin sesi latihan. Akan tetapi, Maverick Vinales (Aprilia) sukses membuat kejutan dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 45,424 detik.

Top Gun -julukan Vinales- kini memimpin latihan dengan diikuti Alex Rins dan Marquez. Sementara Fabio Di Giannantonio berada di posisi empat dan Jorge Martin berada di urutan lima. Sementara Bagnaia ada di posisi enam.

Halaman:
1 2
