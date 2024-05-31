Diasapi di Sirkuit Catalunya, Jorge Martin Ingin Balas Dendam ke Francesco Bagnaia di MotoGP Italia 2024

MUGELLO – Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, siap balas dendam ke Francesco Bagnaia di MotoGP Italia 2024. Sebab, di balapan seri sebelumnya yang digelar di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Jorge Martin harus diasapi oleh Bagnaia.

Ya, Martin sangat percaya diri menatap MotoGP Italia 2024 yang akan berlangsung pada akhir pekan ini. Dia berambisi untuk mengalahkan Francesco Bagnaia di kandang sang rivalnya itu di Negeri Piza -julukan Italia.

Pada akhir pekan lalu, Martin tak mendapatkan kemenangan di MotoGP Catalunya 2024 yang notabenenya merupakan kandangnya sendiri di Spanyol. Dia hanya mampu finis keempat dalam sprint race dan kemudian menjadi runner-up di balapan utama setelah kalah duel dengan Bagnaia di lap-lap akhir.

Kendati demikian, hasil tersebut tak membuat Martin tergeser dari takhtanya. Dia masih berada di puncak klasemen dengan raihan 155 poin, unggul 39 poin atas Pecco -sapaan Bagnaia- yang berada tepat di bawahnya.

Martinator -julukan Martin- pun sangat optimis dirinya bisa meraih hasil yang apik di MotoGP Italia 2024. Sebab menurutnya, berkaca dari tahun lalu, motornya sangat cepat di Sirkuit Mugello. Kini, di tengah performanya yang makin meningkat, dia yakin kuda besinya bakal lebih cepat lagi tahun ini.

“Tahun lalu saya menempati posisi ketiga dan kedua di akhir pekan Mugello. Saya merasa aman, saya merasa Mugello adalah trek yang bagus untuk kami, untuk Ducati,” kata Martin, dilansir dari Motosan, Jumat (31/5/2024).

“Dengan motor yang lebih stabil musim ini, saya pikir kami bisa meningkat. Hari ini kami sangat cepat, lebih cepat dari tahun lalu,” tambahnya.