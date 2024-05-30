Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dejan/Gloria Ungkap Kunci Sukses Kalahkan Ganda Hong Kong di Babak Pertama Singapore Open 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |03:04 WIB
Dejan/Gloria Ungkap Kunci Sukses Kalahkan Ganda Hong Kong di Babak Pertama Singapore Open 2024
Dejan/Gloria ke 16 besar Singapore Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

PASANGAN ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja melaju ke babak 16 besar Singapore Open 2024. Dejan/Gloria mengalahkan wakil Hong Kong, Tang Chun Man/Tse Ying Suet dua game langsung 21-4, 21-15.

Usai pertandingan, Dejan mengaku bersyukur bisa meraih kemenangan di babak pertama. Dia merasa lawan yang telat panas jadi salah satu keuntungan kali ini.

"Alhamdulillah bisa memenangkan (pertandingan) hari ini," ujar Dejan Ferdinansyah, dilansir dari Instagram PBSI.

"Di gim pertama lawan terlihat belum enak bermainnya, tidak seperti biasanya jadi kami memanfaatkan ketidaknyamanan mereka untuk itu untuk mengambil gim pertama," lanjutnya.

"Di gim kedua permainan lawan mulai berkembang dan mengubah polanya tapi kami sudah antisipasi," kata Dejan lagi.

Halaman:
1 2
