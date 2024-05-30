Pedro Acosta Berpotensi Ramaikan Persaingan Gelar Juara di MotoGP 2025

PEDRO Acosta berpotensi meramaikan persaingan gelar juara di MotoGP 2025. Hal tersebut tidak terlepas dari performa apik san rider Spanyol musim ini.

Acosta tampil sangat kuat pada musim debutnya di kelas utama MotoGP. Performa luar biasa Acosta bahkan diakui langsung oleh salah satu rider Ducati, Jorge Martin.

The Martinator yakin bakal Pedro Acosta jadi salah satu lawan kuat di MotoGP 2025. Sebab, ia mengakui Pedro Acosta memberikan tekanan saat tampil di MotoGP Catalunya 2024 kemarin.

Jorge Martin dan Pedro Acosta sempat terlibat pertarungan ketat untuk memperebutkan posisi terdepan di MotoGP Catalunya 2024 pada Minggu (26/5/2024). Namun, pembalap Red Bull GASGAS Tech3 itu harus terjatuh di tikungan ke-10 saat balapan sudah memasuki 11 lap.

"Misi saya adalah untuk memimpin. Namun dengan Pedro yang tidak memberikan saya kelonggaran, saya mungkin mengambil terlalu banyak risiko," kata Jorge Martin dikutip dari Paddock GP, Senin (27/5/2024).