Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pedro Acosta Berpotensi Ramaikan Persaingan Gelar Juara di MotoGP 2025

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |02:04 WIB
Pedro Acosta Berpotensi Ramaikan Persaingan Gelar Juara di MotoGP 2025
Pembalap GASGAS Tech3, Pedro Acosta (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEDRO Acosta berpotensi meramaikan persaingan gelar juara di MotoGP 2025. Hal tersebut tidak terlepas dari performa apik san rider Spanyol musim ini.

Acosta tampil sangat kuat pada musim debutnya di kelas utama MotoGP. Performa luar biasa Acosta bahkan diakui langsung oleh salah satu rider Ducati, Jorge Martin.

The Martinator yakin bakal Pedro Acosta jadi salah satu lawan kuat di MotoGP 2025. Sebab, ia mengakui Pedro Acosta memberikan tekanan saat tampil di MotoGP Catalunya 2024 kemarin.

Jorge Martin dan Pedro Acosta sempat terlibat pertarungan ketat untuk memperebutkan posisi terdepan di MotoGP Catalunya 2024 pada Minggu (26/5/2024). Namun, pembalap Red Bull GASGAS Tech3 itu harus terjatuh di tikungan ke-10 saat balapan sudah memasuki 11 lap.

"Misi saya adalah untuk memimpin. Namun dengan Pedro yang tidak memberikan saya kelonggaran, saya mungkin mengambil terlalu banyak risiko," kata Jorge Martin dikutip dari Paddock GP, Senin (27/5/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement