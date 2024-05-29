Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ini Alasan Anthony Ginting Sebut Singapore Open Jadi Salah Satu Turnamen Terfavorit

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |02:01 WIB
Ini Alasan Anthony Ginting Sebut Singapore Open Jadi Salah Satu Turnamen Terfavorit
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
SINGAPURA Singapore Open ternyata menjadi salah satu turnamen terfavorit Anthony Sinisuka Ginting. Bukan hanya karena ia sukses menjuarai kompetisi tersebut dalam dua musim terakhir saja, tapi karena ada faktor lain yang membuat tunggal putra Indonesia itu menyukai turnamen super 750 tersebut.

Ya, Anthony secara langsung mengakui Singapore Open merupakan salah satu turnamen favoritnya. Menurut Ginting, hal ini didukung dengan kesukaannya dengan kondisi di luar lapangan.

Anthony mengaku menjadi lebih santai setiap kali menghadapi Singapore Open. Dengan rasa santai itu, Anthony merasa lebih bisa mengeluarkan permainan terbaiknya saat berada di lapangan.

“Singapura menjadi salah satu negara yang saya suka. Ada beberapa hal di sini yang kondisi di luar turnamennya bisa membuat saya lebih rileks, lebih enjoy menjalani hari. Sebelum atau setelah pertandingan," kata Ginting dikutip dari rilis PBSI, Rabu (29/5/2025).

Anthony Sinisuka Ginting

"Kalau di tes lapangan tadi, saya rasa tidak ada perubahan dengan tahun lalu. Dari kondisi lapangan ataupun karakter shuttlecocknya relatif sama,” tukasnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
