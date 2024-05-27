Ini Penyebab KTM Tak Tertarik Rekrut Marc Marquez atau Jorge Martin di MotoGP 2025

BARCELONA - KTM tampaknya enggan merekrut Jorge Martin atau Marc Marquez untuk MotoGP 2025. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh bos KTM, Pit Beirer lantaran lebih memilih fokus kepada empat pembalapnya saat ini.

Jorge Martin dan Marc Marquez sedang dirumorkan bakal menjadi pembalap Ducati Lenovo untuk musim depan. Namun, tim pabrikan Ducati itu hanya bisa memilih satu saja untuk menjadi rekan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025.

Melihat peluang tersebut, KTM pun dirumorkan tertarik untuk merekrut Jorge Martin ataupun Marc Marquez yang gagal bergabung dengan tim pabrikan. Sebab, kedua pembalap tersebut diprediksi bisa membuat KTM tampil kompetitif.

Kendati demikian, Pit Beirer mengaku enggan untuk merekrut Jorge Martin ataupun Marc Marquez. Ia lebih memilih untuk membuat keempat pembalap KTM, Jack Miller, Brad Binder, Pedro Acosta, dan Augusto Fernandez ke level maksimal.

"Saya mencoba untuk tidak terlibat dalam diskusi ini, saya tidak ingin terlihat seperti orang penting yang bisa memiliki pembalap seperti Martin atau Marquez. Saya pikir kami tidak bisa," kata Pit Beirer dikutip dari Crash, Senin (27/5/2024).

"Kami ingin membawa Brad ke tempat yang ia inginkan. Juga untuk Jack dan Augusto. Motivasi kami pada tahap ini adalah membawa keempat rider kami ke level maksimal," ujarnya.