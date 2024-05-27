Kisah Jorge Martin Pernah Diajari Nakal oleh Aleix Espargaro hingga Bikin Jorge Lorenzo Emosi

KISAH Jorge Martin pernah diajari nakal oleh Aleix Espargaro hingga bikin Jorge Lorenzo emosi menarik untuk diketahui. Sebab Lorenzo benar-benar geram dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua teman dekatnya di MotoGP tersebut.

Ya, Lorenzo dikenal akrab dengan Espargaro dan Martin. Bukan hanya karena mereka bertiga sesama pembalap dari Spanyol, tapi karena mereka bertiga pernah berada di manajemen yang sama, yakni di bawah Albert Varela.

Tak heran di beberapa kesempatan Lorenzo, Espargaro, dan Martin terlihat bersama. Namun, kejadian Espargaro dan Martin mengerjai Lorenzo itu sudah cukup lama terjadi, yakni pada musim 2015.

Tepatnya pada MotoGP Australia 2015, Espargaro memiliki ide gila untuk mengerjai Lorenzo. Ia pun mengajak Martin yang kala itu masih berkarier di kelas Moto3.

Ide gila itu dimulai dari Espargaro dan Martin membeli 100 irisan keju. Ternyata, keju tersebut digunakan untuk menutup kaca mobil Lorenzo.

Kejadian itu pun berlangsung pada malam hari. Sehingga Lorenzo langsung kaget hingga marah-marah sewaktu pagi lantaran melihat kaca depan mobilnya sudah tertutup penuh oleh irisan keju.

“Pada suatu siang, kami (Espargaro dan Martin) pergi membela 100 irisan keju. Lalu saat makan makan saya ingat kami menjalani kejadian yang membuat kami ketakutan sampai mati,” cerita Espargaro, dikutip dari DAZN, Senin (27/5/2024).