HOME SPORTS NETTING

11 Wakil Indonesia Siap Berjuang di BWF Super 750 Singapore Open 2024, Saksikan Aksinya Mulai Rabu 29 Mei, Live Eksklusif hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |21:36 WIB
11 Wakil Indonesia Siap Berjuang di BWF Super 750 Singapore Open 2024, Saksikan Aksinya Mulai Rabu 29 Mei, Live Eksklusif hanya di iNews
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
SINGAPURA - Perjuangan elit badminton dunia berlanjut di negeri Singa. Indonesia mengirim 11 wakilnya untuk berlaga di BWF Super 750 Singapore Open 2-24 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Singapura.

Di sektor tunggal putra, Indonesia kembali menurunkan tiga wakil terbaiknya yakni, Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Beralih ke sektor tunggal putri, Indonesia mengirim satu wakilnya, Gregoria Mariska Tunjung.

Kemudian di sektor ganda putra, Indonesia mengirim lima wakilnya, Leo Rolly Carnando/Daniel Martin, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Lalu di ganda putri, Indonesia mengirim satu wakilnya, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan di ganda campuran, Indonesia mengirim satu wakilnya Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.

Jonatan Christie (PBSI)

Di turnamen kali ini, Anthony Sinisuka Ginting sebagai juara bertahan di Singapore Open 2023 akan berhadapan dengan lawan beratnya yakni, jagoan bulu tangkis Malaysia, Lee Zii Jia dan Jonathan yang menyandang gelar status unggulan ketiga akan berhadapan dengan wakil Taiwan yang juga merupakan juara Thailand Masters 2024, Chou Tien Chen.

