11 Wakil Indonesia Siap Berjuang di BWF Super 750 Singapore Open 2024

SINGAPURA - Perjuangan elit badminton dunia berlanjut di negeri Singa. Indonesia mengirim 11 wakilnya untuk berlaga di BWF Super 750 Singapore Open 2-24 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Singapura.

Di sektor tunggal putra, Indonesia kembali menurunkan tiga wakil terbaiknya yakni, Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Beralih ke sektor tunggal putri, Indonesia mengirim satu wakilnya, Gregoria Mariska Tunjung.

Kemudian di sektor ganda putra, Indonesia mengirim lima wakilnya, Leo Rolly Carnando/Daniel Martin, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Lalu di ganda putri, Indonesia mengirim satu wakilnya, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan di ganda campuran, Indonesia mengirim satu wakilnya Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.

Di turnamen kali ini, Anthony Sinisuka Ginting sebagai juara bertahan di Singapore Open 2023 akan berhadapan dengan lawan beratnya yakni, jagoan bulu tangkis Malaysia, Lee Zii Jia dan Jonathan yang menyandang gelar status unggulan ketiga akan berhadapan dengan wakil Taiwan yang juga merupakan juara Thailand Masters 2024, Chou Tien Chen.