HOME SPORTS MOTOGP

Sprint Race MotoGP Catalunya 2024: Marc Marquez Ungkap Rahasia Finis Posisi 2 Setelah Start 14 dengan Sebelah Sayap Patah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |10:35 WIB
Sprint Race MotoGP Catalunya 2024: Marc Marquez Ungkap Rahasia Finis Posisi 2 Setelah Start 14 dengan Sebelah Sayap Patah
Marc Marquez finis kedua di Sprint Race MotoGP Catalunya 2024 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
MONTMELO –  Marc Marquez tampil sensasional di Sprint race MotoGP Catalunya 2024. Bagaimana tidak, pembalap tim Gresini Racing itu finis di urutan dua meski start dari urutan 14. Selain itu, ia harus kehilangan satu winglet (perangkat ujung sayap motor) sejak putaran pertama.

Harus diakui The Baby Alien menampilkan performa ciamik pada sesi yang berlangsung di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Sabtu 25 Mei 2024 malam WIB. Walau tak bisa dikesampingkan, kesuksesan Marquez tak luput dari kesalahan pembalap yang sempat memimpin balapan.

Marc Marquez melaju pada balapan MotoGP Catalunya 2024 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Marquez mengungkapkan cukup banyak mengubah set up motor pada sesi kualifikasi sehingga harus puas start dari posisi 14 di sesi sprint race. Namun hal itu tidak menyurutkan semangatnya. Bahkan, sang juara dunia enam kali dengan brilian melewati Pedro Acosta di lap terakhir!

“Kami cukup banyak mengubah set-up motor. Merupakan salah satu hal baik untuk memiliki pembalap Ducati yang cepat di dalam grup. Terkadang mereka menganalisis dan pergi ke arah saya. Kali ini kami menganalisis di mana kami berada, dan di mana mereka berada. Kami menuju ke arah itu dan saya mulai merasa lebih baik,” kata Marquez, dilansir dari Crash, Minggu (26/5/2024).

“Masalahnya dengan Q1 adalah pertama kalinya [set-up] motor itu sangat berbeda. Namun dalam kecepatan balapan saya terus melaju dan memahami cara mengendarai motor itu,” lanjut pria berusia 31 tahun itu.

“Itu adalah perubahan besar dan sudah terlambat karena besok kami start di posisi ke-14, tapi itu akan menggunakan ban belakang medium (bukan soft) jadi kita lihat saja bagaimana kami bisa mengatasinya,” terang Marquez.

Halaman:
1 2
