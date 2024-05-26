Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Akhiri Puasa Kemenangan di MotoGP Catalunya 2024?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |07:33 WIB
Marc Marquez Akhiri Puasa Kemenangan di MotoGP Catalunya 2024?
Marc Marquez akan tampil di MotoGP Catalunya 2024 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
MONTMELO – Marc Marquez bakal akhiri puasa kemenangan di MotoGP Catalunya 2024? Pembalap tim Gresini Racing itu punya catatan cukup Istimewa di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol.

Seri keenam MotoGP 2024 itu akan berlangsung Minggu (26/5/2024) pukul 19.00 WIB. Ini merupakan balapan kandang bagi Marquez yang berasal dari Cervera, yang tak jauh dari region Catalunya.

Marc Marquez melaju pada MotoGP Catalunya 2024 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Mengaspal di kandang sendiri tentu menjadi tambahan motivasi bagi Marquez. Apalagi, ia sedang dalam performa positif pada dua seri terakhir, yakni GP Spanyol dan GP Prancis.

Di Sirkuit Jerez-Angel Nieto (Spanyol) dan Bugatti (Prancis), Marquez sukses finis sebagai runner-up. Itu menjadi pertanda positif sang pembalap sudah menemukan aura kompetitifnya lagi bersama Ducati Desmosedici GP23.

Pada dua seri itu, Marquez terlihat tidak gentar beradu dengan para pembalap pengguna motor Ducati terbaru (GP24). Maka dari itu, pria asal Spanyol tersebut layak untuk dijagokan memenangi balapan akhir pekan nanti.

Terlebih, Marquez punya rekor cukup apik di Catalunya. Ia tercatat pernah menang dua kali pada 2014 dan 2019. Lalu, pria berusia 31 tahun tersebut empat kali naik podium pada 2013, 2016, 2017, dan 2018.

Telusuri berita Sport lainnya
