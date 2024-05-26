Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Catalunya 2024 Hari Ini: Marc Marquez Jadi Runner-up Lagi?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |06:46 WIB
Jadwal MotoGP Catalunya 2024 Hari Ini: Marc Marquez Jadi <i>Runner-up</i> Lagi?
Marc Marquez akan tampil di MotoGP Catalunya 2024 pada Minggu 26 Mei (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MONTMELO – Jadwal MotoGP Catalunya 2024 hari ini, Minggu (26/5/2024), akan dibahas Okezone. Akankah Marc Marquez finis kedua lagi?

Seri ketujuh MotoGP 2024 itu akan digelar di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol. Balapan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.00 WIB sepanjang 24 putaran.

Marc Marquez mendahului Francesco Bagnaia di MotoGP Prancis 2024 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Sesi kualifikasi dan Sprint Race telah rampung digelar pada Sabtu 25 Mei 2024. Hasilnya, Aleix Espargaro sukses merebut pole position sekaligus menjadi pemenang di balapan sprint.

Yang menarik, Marquez akan start dari posisi 14 lantaran hasil buruk di kualifikasi. The Baby Alien mengakhiri sesi Sprint Race di urutan dua setelah menyalip Pedro Acosta pada putaran terakhir!

Nah, Marquez sendiri sudah finis sebagai runner-up dalam dua seri terakhir yakni GP Spanyol dan GP Prancis. Kali ini, situasinya mirip dengan balapan di Le Mans dua pekan silam.

Marquez butuh start apik sekaligus sedikit keberuntungan untuk bisa melesat ke depan lagi. Di Sprint Race, ia cukup terbantu dengan jatuhnya tiga pembalap yang kebetulan semuanya saat memimpin lomba!

Halaman:
1 2
