HOME SPORTS F1 & A1

Red Bull Pantau Duo McLaren, Mau Dibajak untuk F1 2025?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |03:33 WIB
Red Bull Pantau Duo McLaren, Mau Dibajak untuk F1 2025?
Duo McLaren, Oscar Piastri dan Lando Norris (bertopi), diincar Red Bull Racing (Foto: Twitter/@McLarenF1)
A
A
A

PENASIHAT Red Bull Racing, dr. Helmut Marko, mengaku terang-terangan memantau kiprah Lando Norris dan Oscar Piastri. Namun, kemungkinan merekrut salah satu dari duo McLaren F1 itu agak kecil untuk musim depan.

Red Bull tengah dipusingkan dengan kontrak Sergio Perez yang akan habis di penghujung F1 2024. Mereka terus mencari alternatif jika pembalap asal Meksiko itu tak dipertahankan musim depan.

Sergio Perez (Red Bull Racing) melaju pada balapan F1 GP Abu Dhabi 2023 (Foto: Reuters/Ali Haider)

Bidikan mengarah kepada Norris dan Piastri. Akan tetapi, keduanya punya kontrak jangka panjang dengan McLaren.

Marko mengakui Norris adalah salah satu opsi untuk masa depan. Apalagi, ia sudah mampu memenangi balapan pada F1 GP Miami 2024. Namun, pria asal Inggris itu terikat kontrak setidaknya hingga F1 2026.

“Saya bilang kepada ayahnya, jika Norris datang ke kami, maka dia hampir pasti akan melaju lebih kencang,” kata Marko, mengutip dari Crash, Minggu (26/5/2024).

Lebih lanjut, pria asal Austria itu menyebut Norris bukanlah opsi untuk jangka pendek atau setidaknya pengganti Perez dan Max Verstappen tahun depan. Hal serupa juga terjadi pada Piastri yang diikat kontrak hingga 2026.

Halaman:
1 2
