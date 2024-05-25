Advertisement
SPORT LAIN

Tour of Baturraden Rampung Digelar, Keseruan Bersepeda sebagai Destinasi Sport Tourism

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |23:43 WIB
Tour of Baturraden Rampung Digelar, Keseruan Bersepeda sebagai Destinasi Sport Tourism
Tour of Baturraden telah rampung digelar. (Foto: Bakatesese)
PURWOKERTO Tour of Baturraden telah rampung digelar pada Sabtu (25/5/2024) di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Acara ini digelar komunitas pegiat olahraga bersepeda di Jakarta, Bekatesese.

Setelah berhasil menyelenggarakan acara bersepeda Tour De Borneo yang melintasi tiga negara berjarak tempuh 1.400 kilometer melewati Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam pada 2023, tahun ini Bekatesese memperkenalkan cagar alam Indonesia. Ada Purwokerto yang diperkenalkan sebagai tempat memberikan tantangan dan keseruan kepada para peserta baik atlet maupun pegiat olahraga sepeda.

Tour of Baturaden

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama baik dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia, dan juga didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

“Kegiatan ini dibuat untuk menikmati keindahan alam melalui wisata bersepeda dengan rute yang cukup menantang,” ujar Indro Purwanto, Ketua Umum Bekatesese.

Perjalanan dimulai dari Menara Pandang Teratai di Kota Purwokerto, Jawa Tengah, untuk kemudian melintas rute berkelok-kelok yang dilatarbelakangi oleh pemandangan alam nan indah. Melintasi Kabupaten Banyumas dan mengunjungi daerah wisata Baturraden menjadi suguhan yang tak terlupakan bagi para peserta.

Terdapat empat pitstop di sepanjang rute, baik race maupun non-race, yang memberikan peserta kesempatan untuk rehat sejenak sebelum meneruskan kembali rute yang telah ditentukan. Selain itu, Bekatesese juga menyiapkan support car, ambulans dan technical support untuk mendukung keamanan dan kenyamanan bagi para peserta.

Terselenggaranya kegiatan Tour of Baturraden diharapkan dapat turut mempromosikan keindahan serta keragaman potensi pariwisata, budaya, kuliner, dan olahraga khususnya sport tourism.

”Kami merasa bangga bahwa kegiatan Tour of Baturraden ini dapat diwujudkan. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menampilkan keindahan alam sekaligus budaya dan kuliner lokal yang khas melalui acara bersepeda skala nasional,” ujar Kepala Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, Setia Rahendra.

“Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas akan memberikan pengalaman bersepeda tersendiri baik kepada atlet dan pegiat olahraga sepeda. Selain itu, kehadiran bermacam makanan dan minuman khas setempat memanjakan lidah para peserta,” tambah Indro Purwanto.

