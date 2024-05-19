Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Sirkuit SG 1973 Siap Gelar UCI MTB 2024, Pesepeda Indonesia Diprediksi Bakal Curi Perhatian

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |04:02 WIB
Sirkuit SG 1973 Siap Gelar UCI MTB 2024, Pesepeda Indonesia Diprediksi Bakal Curi Perhatian
Atlet MTB asal Indonesia akan meramaikan UCI MITB 2024 (Foto: ist)
A
A
A

PALANGKARAYA - CEO Union Cycliste Internationale (UCI) Mountain Bike (MTB) Eliminator World Cup 2024 Kristof Bruyneel mengatakan sirkuit SG 1973 di Komplek Stadion Tuah Pahoe, Palangkaraya, sudah siap menggelar ajang balap sepeda UCI MTB, Minggu (19/5/2024). Dia pun memprediksi pesepda Indonesia akan curi perhatian dalam ajang itu.

Diperkirakan ada 60 pesepeda yang ambil bagian dalam ajang itu. Di antaranya delapan pembalap asal Indonesia, yakni tujuh pria dan satu wanita.

Kristof Bruyneel mengatakan sudah mengecek kesiapan sirkuit tersebut, Sabtu (18/5/2024.. Dia pun memberikan catatan positif untuk kesiapan panitia menghadirkan sirkuit dengan berbagai macam tingkat kesulitan untuk pesepeda.

"Jadi, pertama-tama kami sangat senang bisa kembali ke Palangkaraya dan saya benar-benar harus mengucapkan selamat kepada semua tim yang membangun lintasan karena lintasannya sungguh luar biasa," kata Kristof Bruyneel di Palangkaraya, Sabtu (17/5/2024).

Dia mengatakan pesepeda dunia sudah mengenal Palangka Raya sebagai lokasi balapan sepeda terbaik. Jadi, saat ajang itu kembali digelar di sana selalu mendapatkan sambutan antusias dari para pesepeda dunia.

"Ya, bisa kami katakan lagi, semua pesepeda dari seluruh dunia sangat menyukai Palangka Raya sehingga sangat mudah untuk mendapatkan banyak pesepeda di sini. Sebab, semua pesepeda top dunia hadir untuk balapan besok," katanya.

1 2 3
