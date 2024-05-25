Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Soal Masa Depan, Dustin Poirier Hampir Pasti Pensiun Usai Lawan Islam Makhachev di UFC 302

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |01:11 WIB
Soal Masa Depan, Dustin Poirier Hampir Pasti Pensiun Usai Lawan Islam Makhachev di UFC 302
Dustin Poirier kala berlaga di pentas UFC. (Foto: UFC)
A
A
A

DUSTIN Poirier ungkap masa depannya di pentas UFC. Dia hampir pasti pensiun usai lawan Islam Makhachev di UFC 302.

Ya, gelaran UFC 302 pada awal Juni 2024 bisa saja menjadi terakhir kalinya melihat petarung top dunia, Dustin Poirier, di atas octagon. Pasalnya, Poirier hampir dipastikan akan pensiun setelah duel melawan Islam Makhacev.

Dustin Poirier

Poirier akan menantang Makhacev pada UFC 302 di New Jersey, 1 Juni 2024 dalam duel yang memperebutkan sabuk kelas ringan (lightweight) UFC. Poirier mengisyaratkan bahwa itu akan menjadi laga penutup karirnya di dunia tarung bebas (Mixed Martial Arts).

“Saya bisa melakukan semua hal. Saya bisa terus menerus bertarung untuk memperebutkan gelar. Saya tahu saya bisa melakukan itu,” ucap Poirier dilansir dari CBS Sports, Sabtu (25/5/2024).

“Hanya saja, saya sudah tidak memiliki hasrat itu lagi dan tidak ingin melakukannya lagi,” lanjutnya.

Meskipun belum pernah mendapatkan sabuk juara sepanjang kariernya di UFC sejak 2011, Poirier menunjukkan bahwa dirinya bisa terus bersaing di ranking teratas secara konsisten. Petarung dengan julukan "The Diamond" itu mengoleksi total 30 kemenangan, delapan kali kalah, dan satu no contest.

Halaman:
1 2
