Rehan Naufal/Lisa Ayu Sesalkan Kekalahan dari Pasangan Tuan Rumah di Perempatfinal Malaysia Masters 2024

GANDA campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, sesalkan kekalahan dari pasangan tuan rumah, Gooh Soon Huat/Lai Shevon Jemie, di perempatfinal Malaysia Masters 2024. Pasalnya, mereka merasa punya banyak peluang untuk menang.

Rehan/Lisa menelan kekalahan dari pasangan Malaysia itu lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 21-12, 17-21, dan 17-21. Adapun pertandingan tersebut berlangsung di di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Jumat 24 Mei 2024 pagi WIB.

Sebenarnya, pasangan ranking 21 dunia itu punya peluang cukup terbuka untuk bisa mengunci kemenangan. Sebab, Gooh Soon Huat mengalami sedikit cedera pada gim kedua. Namun sayangnya, mereka tidak bisa memanfaatkan kondisi tersebut.

“Saat Goh Soon Huat mengalami kesakitan, terlihat lawan malah bisa bermain lebih lepas. Mereka bisa bermain nothing to lose. Seharusnya saya dan Lisa terus menekan lawan dan bukan mengikuti pola permainan lawan,” kata Rehan, dalam rilis PBSI, Sabtu (25/5/2024).