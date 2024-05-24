5 Calon Pembalap Juara MotoGP Catalunya 2024, Nomor 1 Marc Marquez!

5 calon pembalap juara MotoGP Catalunya 2024 menarik diulas. Salah satunya ada nama pembalap bintang MotoGP, yakni Marc Marquez.

Ya, gelaran MotoGP 2024 berlanjut pada akhir pekan ini dengan masuk ke seri MotoGP Catalunya 2024. Balapan itu akan digelar di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, pada Minggu 26 Mei 2024 malam WIB.

Jelang balapan utama digelar, sejumlah pembalap difavoritkan menang karena beberapa faktor. Siapa saja mereka? Berikut 5 calon pembalap juara MotoGP Catalunya 2024.

5. Brad Binder





Salah satu calon pembalap juara MotoGP Catalunya 2024 adalah Brad Binder. Pembalap tim KTM Red Bull tersebut bisa turut diperhitungkan menang pada akhir ini karena bisa tampil gacor sejak sesi pertama di MotoGP Catalunya 2024.

Pada sesi latihan bebas 1 yang digelar hari ini, Binder tampil ciamik. Dia melesat cepat hingga bisa masuk tiga besar di hasil keseluruhan latihan bebas 1 MotoGP Catalunya 2024. Tentunya, ini bisa jadi modal penting baginya untuk melakoni balapan utama nanti.

4. Francesco Bagnaia





Kemudian, ada nama Francesco Bagnaia. Sejatinya, juara dunia MotoGP 2023 ini dihantui catatan buruk di MotoGP Catalunya dalam dua musim terakhir. Dia gagal finis pada 2022 dan 2023.

Bahkan, pada 2023, Bagnaia mengalami nasib malang. Mentas di Sirkuit Catalunya, Bagnaia terjatuh kala melintasi tikungan kedua hingga terlempar dari motornya. Apesnya, kaki pembalap yang akrab disapa Pecco itu juga harus terlindas motor Brad Binder saat masih berada di trek.

Meski begitu, Bagnaia tetap punya kans menang di MotoGP Catalunya 2024. Sebab, dia dalam tren positif saat ini dan bisa terus membuktikan diri bisa melaju kencang. Bagnaia sendiri bertekad bangkit di Sirkuit Catalunya pada musim ini.