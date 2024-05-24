Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alasan Aleix Espargaro Putuskan Pensiun di Akhir Musim MotoGP 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |06:52 WIB
Alasan Aleix Espargaro Putuskan Pensiun di Akhir Musim MotoGP 2024
Aleix Espargaro putuskan pensiun di akhir musim MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
ALEIX Espargaro mengungkapkan alasannya pensiun dari MotoGP. Rider Aprilia Racing itu merasa perjalanan kariernya di kelas utama MotoGP sudah cukup melihat persaingan yang ada saat ini.

Il Capitano -julukan Aleix- memutuskan untuk pensiun di akhir musim ini. Meski belum berhasil meraih gelar juara dunia, pembalap asal Spanyol itu mengaku sangat puas dengan pencapaiannya di MotoGP terutama bersama tim Aprilia.

"Ada banyak pembalap yang meraih kemenangan jauh lebih banyak daripada saya, tetapi saya sudah mengerahkan segalanya. Saya bekerja sangat keras. Saya tak punya talenta seperti kebanyakan pembalap, tetapi dengan bekerja keras, saya mencapai level yang tinggi," ujar Aleix.

"Bersama Aprilia, 2-3 musim belakangan ini terasa luar biasa, rasanya seperti mimpi. Ini adalah salah satu alasan saya memutuskan pensiun, karena saya sudah merasa cukup. Saya punya banyak penggemar. Saya pun ingin pensiun sebagai pembalap reguler dengan perasaan yang baik. Inilah alasan mengapa saya sangat senang," lanjutnya.

Kabar mengenai keputusan pensiun Aleix Espargaro pertama kali diketahui lewat media sosial. Akun X MotoGP memposting langsung kabar tersebut.

“Aleix Espargaro mengumumkan bahwa dia akan pensiun akhir musim ini,” tulis keterangan resmi akun X MotoGP (@MotoGP), Kamis (23/5/2024).

