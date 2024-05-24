Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kerap Kesulitan di Sirkuit Catalunya, Marc Marquez Optimis Bisa Gacor dengan Motor Ducati

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |01:01 WIB
Kerap Kesulitan di Sirkuit Catalunya, Marc Marquez Optimis Bisa Gacor dengan Motor Ducati
BARCELONA – Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez mengakui Sirkuit Catalunya bukanlah salah satu trek favoritnya karena ia kerap kesulitan. Namun, Marquez percaya pada MotoGP Catalunya 2024 akan berbeda karena kali ini ia menggunakan motor Ducati.

Marc Marquez berhasil meraih podium dalam dua balapan terakhir di MotoGP 2024. Pembalap berusia 31 tahun itu sukses meraih podium kedua, dan bersaing dengan Jorge Martin (Ducati Pramac) serta Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

Situasi ini membuat The Baby Alien -julukan Marc Marquez- menatap MotoGP Catalunya 2024 dengan positif. Balapan itu akan berlangsung di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol pada Minggu 26 Mei 2024 mendatang.

Marquez mengakui tidak unggul ketika membalap di Sirkuit Catalunya. Namun begitu, enam kali juara MotoGP ini meyakini dukungan penggemar akan membantunya meraih hasil manis ddalam balapan mendatang.

Marc Marquez

“Di level trek, sirkuit ini bukan salah satu kekuatan saya, tapi kemudian Anda mendapat dorongan dari para penggemar, yang sangat membantu, jadi kami akan mencobanya akhir pekan ini dengan motor yang berbeda,” ujar Marquez dinukil dari Marca, Jumat (24/5/2024).

Perlu diketahui, Marquez tercatat baru tiga kali menang di Sirkuit Catalunya. Dua di kelas MotoGP (2014, 2019) serta 125cc (2010). Fakta itu membuktikan Marquez memang kerap kesulitan tampil di Sirkuit Catalunya tersebut.

