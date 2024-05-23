Chico Aura Beberkan Proses Kemenangan Dramatis atas Li Chun-Yi di 32 Besar Malaysia Open 2024

KUALA LUMPUR – Kemenangan dramatis terlihat saat tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo mengalahkan wakil Taiwan, Li Chun-Yi di babak 32 besar Malaysia Masters 2024, Rabu 22 Mei 2024 siang WIB. Bagaimana tidak, Chico menang ketika nyaris kalah dari lawannya tersebut. Lantas apa rahasia dari kebangkitan Chico?

Sebelumnya, perlu diketahui Chico meraih hasil manis saat menghadapi Chun-Yi di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Pemain ranking 30 dunia itu menang dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 22-20.

Bisa dibilang, Chico harus susah payah kalahkan pemain nomor 15 dunia itu. Dia pun mengakui kalau di gim kedua, Chun-Yui sudah menemukan ritme permainannya sehingga nyaris merebut kemenangan.

“Tadi di gim pertama saya bisa mengontrol permainan. Sementara lawan sepertinya juga belum in. Sebaliknya di gim kedua lawan bisa bermain lebih enak. Dia bisa mengeluarkan semua kemampuannya,” kata Chico dalam keterangannya, Kamis (23/5/2024).

Nyatanya, Chico memang nyaris menelan kekalahan di gim kedua karena sempat tertinggal 17-20 dari Chun-Yui. Pemain berusia 25 tahun itu membongkar kunci sukses yang membuat dirinya bangkit di poin-poin kritis tersebut.