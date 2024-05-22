Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Malaysia Masters 2024: Kalahkan Wakil Taiwan, Chico Aura ke 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |14:01 WIB
Hasil Malaysia Masters 2024: Kalahkan Wakil Taiwan, Chico Aura ke 16 Besar
Tunggal Putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, melaju ke 16 besar Malaysia Masters 2024. Chico berhasil mengatasi Li Chun-Yi asal Taiwan dengan dua game langsung 21-14 dan 22-20

Chico bermain cukup sengit melawan Chun Yi di Axiata Arena, Rabu (22/5/2024) siang WIB. Meski sempat tertekan, kakak dari Ester Nurumi Tri Wardoyo ini perlahan sukses memperlebar keunggulannya menjadi 6-4.

Sementara, Chun Yi juga masih terus berupaya membalikan keadaan. Akan tetapi, Chico pada akhirnya mampu lebih dulu mencapai interval gim pertama dengan keunggulan 11-8 atas wakil China Taipei tersebut.

Selepas interval, Chico masih tampil cukup dominan. Poin demi poin mampu dia curi sehingga unggul 17-14 atas Chun Yi. Pada akhirnya, pemain ranking 30 dunia itu sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14.

Pada gim kedua, Chico memulainya cukup baik dengan unggul 6-3 atas wakil China Taipei. Tapi setelah itu, dia mendapat perlawanan yang cukup berarti dari Chun Yi. Secara mengejutkan Chun Yi mampu membalikan keadaan dan unggul 11-10 di interval gim kedua.

Selepas jeda, kedua pemain bermain sengit dengan saling kejar-kejaran angka. Chico sempat menyamakan kedudukan menjadi 14-14, namun kembali harus tertinggal 14-16 dari Chun Yi.

Halaman:
1 2
