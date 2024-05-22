Kabar Buruk untuk Oleksandr Usyk, Diskors dari Tinju Usai Jadi Juara Tak Terbantahkan!

KABAR buruk dan mengejutkan datang dari bintang tinju kelas berat, Oleksandr Usyk. Usai meraih gelar juara tak terbantahkan pada akhir pekan lalu, Oleksandr Usyk harus menerima kenyataan pahit diskors dari dunia tinju.

Usyk sukses mengalahkan Tyson Fury pada akhir pekan lalu di Riyadh lewat split decision 115-112, 113-114, dan 114-113. Fury melancarkan lebih banyak pukulan ke arahnya, tetapi Usyk mampu melontarkannya dengan lebih akurat.

Hasil tersebut membuat bintang asal Ukraina itu menyandang gelar juara dunia kelas berat tak terbantahkan dengan sabuk WBA Super, WBC, WBO, IBO, dan IBF yang dipegangnya. Usyk menjadi petinju pertama yang mencapai prestasi tersebut dalam 25 tahun terakhir.

Namun sayang, menurut laporan Ukraina Pravda yang dilansir pada Rabu (22/5/2024), Usyk mendapat skors dari dunia tinju. Sebab, Dewan Pengawas Tinju Inggris telah menangguhkan lisensi tinjunya hingga 2 Juli 2024 .

Alasan mengenai keputusan penangguhan tersebut tak disebutkan secara spesifik. Namun, kemungkinan besar itu dilakukan akibat tindakan pencegahan karena cedera yang dialami Usyk saat melawan Fury.

Sebelumnya, promotornya, Oleksandr Krasiuk, menyebut King Usyk -julukan Usyk- mengalami cedera ringan usai bertarung dengan petinju asal Inggris itu. Kabarnya dia membutuhkan waktu seminggu untuk pulih.