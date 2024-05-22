Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Malaysia Masters 2024: Pulangkan Tunggal Putri Taiwan, Putri KW Lolos 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |13:48 WIB
Hasil Malaysia Masters 2024: Pulangkan Tunggal Putri Taiwan, Putri KW Lolos 16 Besar
Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani sukses memulangkan wakil Taiwan, Lin Hsiang Ti di babak 32 besar Malaysia Masters 2024, pada Rabu (22/5/2024) siang WIB. Pemain yang akrab disapa Putri KW itu menang usai berjuang selama 35 menit.

Tepatnya Putri KW menang dengan dua gim langsung lewat skor 21-9 dan 21-19. Berkat kemenangan itu Putri KW pun berhak tampil di babak 16 besar.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Axiata Arena, Putri KW sempat mendapat tekanan dari Hsiang Ti di fase awal gim pertama. Namun perlahan dia mampu keluar dari tekanan dan unggul 9-4.

Sampai akhirnya Putri KW pun unggul atas Hsiang Ti di interval gim pertama dengan skor 11-5. Usai jeda, pemain ranking 35 dunia itu terus mendominasi jalannya pertandingan.

Putri Kusuma Wardani

Putri KW pun sukses memperlebar jarak menjadi 15-7. Pemain Pelatnas PBSI Cipayung ini tidak menyia-nyiakan momentumnya dan mampu menutup gim pertama dengan kemenangan meyakinkan 21-9 atas Hsiang Ti.

Di gim kedua, Putri KW kembali mendapat perlawanan cukup sengit dari Hsiang Ti. Kedua pemain juga kerap kejar-kejaran angka sampai akhirnya Putri KW harus tertinggal 5-7.

