Tatap MotoGP Catalunya 2024, Francesco Bagnaia Soroti Tren Buruknya di Sirkuit Catalunya

PEMBALAP Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, soroti tren buruknya di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol. Hal ini diungkapkannya jelang mentas di MotoGP Catalunya 2024.

Ya, Bagnaia tengah mempersiapkan diri untuk menjalani MotoGP Catalunya 2024. Namun, pembalap yang akrab disapa Pecco itu dibayangi oleh rentetan hasil buruk ketika mengaspal di Sirkuit Catalunya.

Pada dua musim terakhir, atau tepatnya 2022 dan 2023, murid Valentino Rossi itu selalu terjatuh dan gagal finis. Maka dari itu, Bagnaia berharap tahun ini bisa menyelesaikan balapan dengan mulus.

“Pertama-tama, selesaikan balapan. Seperti di Prancis,” ujar Bagnaia, dilansir dari Motosan, Rabu (22/5/2024).

“Pada 2022, saya terjatuh di tikungan pertama, tahun lalu saya melompat di tikungan kedua. Setidaknya saya berharap bisa membuat empat tikungan,” lanjutnya.