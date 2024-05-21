Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Peringati Ducati, Jorge Martin Tegaskan Bakal Pergi jika Tak Jadi Rekan Setim Francesco Bagnaia di MotoGP 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |10:38 WIB
Peringati Ducati, Jorge Martin Tegaskan Bakal Pergi jika Tak Jadi Rekan Setim Francesco Bagnaia di MotoGP 2025
Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin. (Foto: Reuters)
A
A
A

BOLOGNA – Pembalap Tim Pramac Racing, Jorge Martin memperingati para petinggi tim pabrikan Ducati untuk memikirkan baik-baik terkait nasibnya di MotoGP 2025. Sebab jika ia tak naik ke tim pabrikan bersama Francesco Bagnaia, maka Martin akan berjuang merebut gelar juara dunia dari tim pabrikan lain.

Tak bisa dipungkiri kalau Martin merupakan pembalap yang kuat di grid untuk saat ini. Terbukti rider asal Spanyol itu sedang memimpin klasemen dengan koleksi 129 poin. Dengan performa menawan ini, Martinator pun menjadi kandidat kuat untuk naik ke tim pabrikan di musim depan.

Namun begitu, belum ada kejelasan mengenai hal tersebut. Santer kabar juga kalau Marc Marquez (Gresini Ducati) menjadi salah satu kandidat untuk mengisi kursi di tim pabrikan. Mengingat, performa rider berjuluk The Baby Alien juga ciamik dengan saat ini duduk di posisi tiga pada klasemen.

Martin pun menuntut kejelasan. Pembalap berusia 26 tahun ini ingin Ducati menentukan masa depannya pada seri balapan terdekat yakni MotoGP Catalunya 2024. Menurutnya, dia sudah tidak perlu pembuktian lagi lantaran catatan apiknya sejak musim lalu bersama Pramac Racing. Andai tak bisa mengisi kursi tim pabrikan Ducati, dia tak segan bakal cabut.

Jorge Martin

“Saya berharap untuk segera menutup masa depan saya, pada balapan berikutnya. Tidak ada lagi yang perlu saya buktikan, apa yang saya lakukan tahun lalu dan apa yang saya lakukan tahun ini di tim satelit sudah lebih dari cukup,” kata Martin, dilansir dari Motosan, Selasa (21/5/2024).

“Siklus ini sudah berakhir dan kini saatnya berangkat ke tim resmi. Saya berharap, dan itu adalah tujuan saya, untuk pergi ke tim resmi Ducati. Namun jika tidak, maka akan terjadi di tempat lain,” terangnya.

Halaman:
1 2
