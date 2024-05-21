Mercedes AMG Petronas Diminta Jangan Gegabah Pilih Kimi Antonelli sebagai Pembalap Pengganti Lewis Hamilton

BRACKLEY – Mercedes AMG Petronas saat ini tengah sibuk mencari pembalap pengganti Lewis Hamilton untuk Formula One (F1) 2025. Melihat situasi itu, mantan pembalap Mercedes, Nico Rosberg pun menyarankan kepada tim yang pernah ia bela itu untuk tidak gegabah dalam mencari pengganti Hamilton.

Gegabah yang dimaksud adalah tidak berhati-hati dan terlalu cepat menentukan siapa pembalap penerus Hamilton. Rosberg pun menyarankan untuk menentukan pengganti Hamilton, lebih baik Mercedes mengambil keputusan di akhir musim F1 2024.

Seperti yang diketahui, beredar kabar Mercedes sejatinya sudah menentukan pembalap muda mereka, yakni Kimi Antonelli sebagai penerus Hamilton yang pindah ke Ferrari. Namun, menurut Rosberg Kepala Tim Mercedes, Toto Wolff, terlalu tergesa-gesa padahal Antonelli sendiri belum berhasil membuktikan diri layak membela Mercedes.

Pembalap junior Mercedes, Kimi Antonelli, pun secara luas dipandang sebagai pembalap masa depan di F1 setelah memenangkan beberapa gelar junior single-seater sejak beralih dari kart ke mobil balap pada 2021 silam. Alhasil, dia menjadi salah satu kandidat yang masuk dalam daftar calon pengganti juara dunia tujuh kali itu.

Pembalap berusia 17 tahun itu sendiri saat ini sedang berkompetisi dalam musim debutnya di F2. Dia berada di urutan sembilan klasemen sementara jelang balapan akhir pekan ini di Imola.

Antonelli mengungguli rekan setimnya, Oliver Bearman, yang tampil mengesankan bersama Ferrati kala menggantikan Carlos Sainz di GP Arab Saudi pada Maret lalu. Pembalap Italia itu pun telah melakukan tes dengan mobil Mercedes 2021 pada bulan lalu di Red Bull Ring dan kemudian dengan mobil 2022 mereka di Imola pada akhir April silam.