Kejuaraan Golfpreneur Junior World Championship Kembali Digelar untuk Edisi ke-27

JAKARTA - Kejuaraan Golfpreneur Junior World Championship siap digelar kembali di Damai Indah Golf, PIK Course. Ajang tersebut akan berlangsung pada tanggal 12-14 Juni 2024 mendatang.

Ajang itu selenggarakan oleh Ciputra Golfpreneur Foundation (CGF). Pendiri Ketua Dewan Pembina Ciputra Golfpreneur Foundation Budiarsa Sastrawinata mengatakan ajang itu tahun ini memasuki penyelenggaraan yang ke-27. Dia mengatakan sangat antusias menggelar ajang tersebut.

”Kami merasa bangga dan selalu bersemangat dapat menyelenggarakan Golfpreneur Junior World Championship dengan konsisten setiap tahun,” ujar Budiarsa Sastrawinata dalam keterangannya.

”Sejak diprakarsai oleh Almarhum Dr. (HC) Ir. Ciputra 31 tahun silam, kejuaraan ini telah ikut mewarnai perjalanan karier bintang-bintang golf kelas dunia masa kini," tambahnya.

Dia mengatakan tidak hanya ingin menegaskan komitmen untuk ikut memberi kontribusi bagi pertumbuhan golf di Indonesia, tapi juga ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat. Hal itu khususnya masyarakat golf di Indonesia.

"Untuk mendukung penyelenggaraan kejuaraan ini sebagai bagian dari upaya melahirkan juara-juara masa depan dari Indonesia untuk berkiprah di kejuaraan golf internasional," katanya.

Sebatas informasi, setelah pertama kali digelar sebagai ajang kejuaraan nasional pada tahun 1993, kejuaraan ini mengalami perkembangan yang signifikan sejak tahun 2004. Saat itu status kejuaraan tersebut meningkat menjadi kejuaraan regional dengan negara-negara Asia Tenggara mulai mengirimkan perwakilan mereka.