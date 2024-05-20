Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kejuaraan Golfpreneur Junior World Championship Kembali Digelar untuk Edisi ke-27

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |23:39 WIB
Kejuaraan Golfpreneur Junior World Championship Kembali Digelar untuk Edisi ke-27
Kejuaraan Golfpreneur Junior World Championship siap digelar (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kejuaraan Golfpreneur Junior World Championship siap digelar kembali di Damai Indah Golf, PIK Course. Ajang tersebut akan berlangsung pada tanggal 12-14 Juni 2024 mendatang.

Ajang itu selenggarakan oleh Ciputra Golfpreneur Foundation (CGF). Pendiri Ketua Dewan Pembina Ciputra Golfpreneur Foundation Budiarsa Sastrawinata mengatakan ajang itu tahun ini memasuki penyelenggaraan yang ke-27. Dia mengatakan sangat antusias menggelar ajang tersebut.

Golf

”Kami merasa bangga dan selalu bersemangat dapat menyelenggarakan Golfpreneur Junior World Championship dengan konsisten setiap tahun,” ujar Budiarsa Sastrawinata dalam keterangannya.

”Sejak diprakarsai oleh Almarhum Dr. (HC) Ir. Ciputra 31 tahun silam, kejuaraan ini telah ikut mewarnai perjalanan karier bintang-bintang golf kelas dunia masa kini," tambahnya.

Dia mengatakan tidak hanya ingin menegaskan komitmen untuk ikut memberi kontribusi bagi pertumbuhan golf di Indonesia, tapi juga ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat. Hal itu khususnya masyarakat golf di Indonesia.

"Untuk mendukung penyelenggaraan kejuaraan ini sebagai bagian dari upaya melahirkan juara-juara masa depan dari Indonesia untuk berkiprah di kejuaraan golf internasional," katanya.

Sebatas informasi, setelah pertama kali digelar sebagai ajang kejuaraan nasional pada tahun 1993, kejuaraan ini mengalami perkembangan yang signifikan sejak tahun 2004. Saat itu status kejuaraan tersebut meningkat menjadi kejuaraan regional dengan negara-negara Asia Tenggara mulai mengirimkan perwakilan mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/43/3183488/trump_international_golf_club_lido-oFn3_large.jpg
Trump International Golf Club, Lido Dinobatkan sebagai Lapangan Golf Terbaik di Indonesia oleh World Golf Awards
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179281/golf_indonesia-hBpU_large.jpg
Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 2 Medali Perunggu Lewat Cabor Golf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/43/3165155/mnc_teknologi_nusantara_berusaha_memperkuat_sinergi_digital_payment_melalui_golfusion_tournament_2025-Jv5f_large.jpg
MNC Teknologi Nusantara Perkuat Sinergi Digital Payment Lewat Golfusion Tournament 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/43/3165144/golfusion_tournament_2025_digelar_dalam_rangka_memperkuat_sinergi_pembayaran_digital-EtVI_large.jpg
PT Jatelindo dan MNC Teknologi Nusantara Gelar Golfusion Tournament 2025, Perkuat Sinergi Digital Payment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/43/3156033/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_turnamen_golf_the_153rd_open_championship_2025-9Pex_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Turnamen Golf The 153rd Open Championship 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/43/3153914/perpesi_jakarta_bertanding_melawan_joglosemar_gelangmas_di_yogyakarta-YJ92_large.jpeg
Perpesi Jakarta Gelar Latih Tanding Lawan Joglosemar GelangMas di Merapi Golf Club
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement