Blak-blakan, sang Agen Bongkar Fabio Quartararo Dapat Banyak Tawaran dari Tim Pabrikan di MotoGP

AGEN Fabio Quartararo, Tom Maubant, blak-blakan membongkar pembalapnya dapat banyak tawaran dari tim pabrikan di MotoGP. Tetapi, Quartararo akhirnya memantapkan diri masih akan membela tim pabrikan Yamaha hingga 2026.

Maubant tak bisa menampik kalau Aprilia terang-terangan tertarik pada Quartararo. Namun nyatanya, tidak hanya tim pabrikan asal Noale, Italia itu saja yang ingin memakai jasa kliennya.

Melainkan banyak tawaran yang datang dari tim pabrikan lain untuk merekrut Quartararo. Tetapi, kampiun MotoGP 2021 itu memantapkan hatinya untuk bertahan di Yamaha sebagai bentuk loyalitasnya kendati sadar sedang kondisi terseok-seok.

“Sekarang saya bisa memberi tahu saya. Tidak apa-apa. Saya mendapat tawaran dari kurang lebih semua orang. Pada akhirnya, Fabio tahu sejak awal dia ingin terus bersama Yamaha. Apa yang kami lihat pada tes di Sepang, peningkatannya,” kata Maubant, dilansir dari Crash, Senin (20/5/2024).

“Pilihannya mudah. (Yamaha) menunjukkan minat yang besar untuk mempertahankannya, untuk mengamankannya di tim. Dia tidak akan melupakan ini,” sambungnya.

Quartararo pun turut mengonfirmasi kalau dirinya dapat banyak tawaran dari tim pabrikan lain. Hanya saja, pembalap asal Prancis ini sudah jatuh cinta dengan Yamaha dan tidak ingin meninggalkan tim kesayangannya itu di masa-masa kesulitan seperti sekarang ini.

“Tentu saja saya harus melihat semua pabrikannya. Saya mendapat tawaran yang sangat bagus dari pabrikan lain. Tapi, cara (Yamaha) berinvestasi dalam proyek ini. Mereka memberi saya kesempatan untuk menjadi pembalap MotoGP,” ungkap Quartararo.