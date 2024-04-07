Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Gronya Somerville, Pebulu Tangkis Cantik yang Ternyata Punya Keturunan Bangsawan China!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |04:21 WIB
Kisah Gronya Somerville, Pebulu Tangkis Cantik yang Ternyata Punya Keturunan Bangsawan China!
Gronya Somerville ternyata memiliki darah keturunan dari bangsawan China (Foto: Instagram/@gronyasomerville)
A
A
A

KISAH Gronya Somerville, pebulu tangkis cantik yang ternyata punya keturunan bangsawan China menarik untuk diulas. Sebab, hal itu cukup mencuri perhatian.

Somerville adalah pebulu tangkis ganda putri dan campuran. Tercatat saat berita ini dibuat, Perempuan asal Australia itu menduduki peringkat 63 di sektor ganda putri dan 43 di nomor ganda campuran.

Gronya Somerville

Secara prestasi, Somerville tak segemilang atlet bulu tangkis lainnya. Namun tingkat kepopulerannya bisa diadu berkat wajah cantiknya yang cukup populer di kalangan pencinta olahraga tepok bulu.

Menariknya, Somerville ternyata bukan pebulu tangkis atau warga negara biasa. Ia memang memiliki darah campuran China.

Ibunya diketahui asli dari Australia dan memiliki keturunan Anglo-Celtic. Sedangkan, darah China mengalir dari ayahnya. Bahkan, jika dirunut, Somerville memiliki darah keturunan seorang reformis politik dinasti Qing, yakni Kang Youwei.

Walau bisa membela China, Somerville memilih mengusung bendera Australia yang menjadi tempat kelahirannya. Perempuan berusia 28 tahun itu bisa dibilang merupakan penguasa bulu tangkis di dua sektor di wilayah Oseania.

Halaman:
1 2
