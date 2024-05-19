Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Semenjak Ditinggal Marc Marquez, Joan Mir Dinilai Lebih Bebas di Repsol Honda

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |12:33 WIB
Semenjak Ditinggal Marc Marquez, Joan Mir Dinilai Lebih Bebas di Repsol Honda
Pembalap Tim Repsol Honda, Joan Mir. (Foto: Reuters)
A
A
A

AALST – Pembalap Tim Repsol Honda, Joan Mir dinilai lebih bebas semenjak Marc Marquez bergabung dengan Gresini Ducati di MotoGP 2024. Hal itu disadari oleh mantan kepala kru Marquez, Santi Hernandez yang merasa karena kini Mir semakin berkembang di Honda.

Marc Marquez bergabung dengan Gresini Ducati di akhir musim 2023. Pembalap berusia 31 tahun itu berpisah dengan Repsol Honda sekaligus meninggalkan Santi Hernandez di Honda.

Hernandez kini masih bekerja di Repsol Honda bersama Joan Mir. Dia mengungkapkan, Mir merupakan sosok yang tidak komunikatif ketika bergabung dengan Repsol Honda di awal 2023.

Dalam musim pertamanya, Hernandez kesulitan menemukan karakteristik juara MotoGP 2020 itu. Namun pada musim ini, setelah kepergian Marquez, Hernandez mengakui Mir menjadi sosok yang lebih terbuka.

Joan Mir

“Wajar jika hari pertama terasa sedikit aneh. Tahun lalu saya melihat seorang anak laki-laki yang sangat tertutup, serius dan tidak komunikatif. Saya terkejut menemukan dia (Joan Mir) sangat terbuka dan bersedia melakukan sesuatu. Yang terpenting, saya terkejut dengan keinginannya untuk mendengarkan dan mencoba berbagai hal, dia memiliki pikiran terbuka,” kata Hernandez dikutip dari Corsedimoto, Minggu (19/5/2024).

