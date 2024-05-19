Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pramac Racing Berpotensi Pindah ke Yamaha, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi Jadi yang Paling Diuntungkan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |08:57 WIB
Pramac Racing Berpotensi Pindah ke Yamaha, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi Jadi yang Paling Diuntungkan
Marc Marquez (kiri) bersama Marco Bezzecchi (kanan) di podium MotoGP Spanyol 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

BEREDAR isu Pramac Racing akan meninggalkan Ducati dan menjadi tim satelit Yamaha di MotoGP 2025. Jika skenario itu terwujud, maka Marc Marquez (Gresini Ducati) dan Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46) menjadi pihak yang paling diuntungkan.

Ya, seperti yang diketahui Yamaha berniat membangun kembali tim satelit di MotoGP 2025. Dua tim pun dikaitkan, yakni Pramac dan VR46.

Pengamat MotoGP, Gavin Emmett pun mendengar kabar buruk kans Pramac ke Yamaha pun terbilang besar. Meski belum pasti, Emmett menilai skenario itu mungkin saja terjadi.

Jika benar terjadi, maka Ducati bisa memberikan jatah motor pabrikan ke tim satelit mereka lainnya. Sejauh ini, Ducati memang memiliki delapan pembalap di MotoGP 2024, namun hanya empat rider yang diberikan motor terbaru, sedangkan sisanya menggunakan kuda besi lama alias musim lalu.

Marco Bezzecchi

Sejauh ini selain tim pabrikan, Ducati memberikan motor terbaru kepada rider Pramac, yakni Jorge Martin dan Franco Morbidelli. Namun karena Pramac berpotensi pindah, maka Ducati bisa memberikan dua motor terbaru itu kepada Marc Marquez yang tengah gacor serta Bezzecchi yang memiliki potensi.

Apalagi memberikan motor pabrikan kepada Marquez akan membuat rider asal Spanyol itu bertahan di Gresini Ducati. Sebab The Baby Alien sejak awal memang hanya meminta motor pabrikan terbaru kepada Ducati.

Halaman:
1 2
