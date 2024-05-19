Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Aksi Gila Marc Marquez di MotoGP 2024 Bikin Para Pesaingnya Gugup

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |04:47 WIB
Aksi Gila Marc Marquez di MotoGP 2024 Bikin Para Pesaingnya Gugup
Marc Marquez disebut layak masuk dalam kandidat juara di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

AKSI gila Marc Marquez di MotoGP 2024 yang bikin para pesaingnya gugup akan dibahas Okezone. Penampilan yang perlahan kembali membuat The Baby Alien diyakini bakal meramaikan persaingan gelar juara musim ini.

Marc Marquez saat ini berada di peringkat ketiga pada klasemen sementara MotoGP 2024. Rider asal Spanyol itu tampil luar biasa bersama Gresini Racing musim ini.

Terbaru, Marc Marquez menjadi sorotan lewat penampilan ciamiknya di MotoGP Prancis 2024. The Baby Alien berhasil menyabet podium kedua usai bersaing dengan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di kelompok terdepan.

Bagnaia pun mengakui Marc Marquez layak masuk dalam daftar pembalap yang diwaspadainya dalam persaingan gelar juara musim ini. Pecco -sapaan akrab Bagnaia- melihat Marquez mulai kembali menemukan penampilan terbaiknya di lintasan.

"Saya pikir kami bertiga (Bagnaia, Martin, Marquez), kandidat juara untuk saat ini. Kami yang terlengkap. Yang lain punya kesempatan untuk bertarung, tapi ada sesuatu yang hilang. Maverick atau Bastianini punya kemungkinan, Bezzecchi juga, tapi kami bertiga paling lengkap," ucap Bagnaia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement