Aksi Gila Marc Marquez di MotoGP 2024 Bikin Para Pesaingnya Gugup

AKSI gila Marc Marquez di MotoGP 2024 yang bikin para pesaingnya gugup akan dibahas Okezone. Penampilan yang perlahan kembali membuat The Baby Alien diyakini bakal meramaikan persaingan gelar juara musim ini.

Marc Marquez saat ini berada di peringkat ketiga pada klasemen sementara MotoGP 2024. Rider asal Spanyol itu tampil luar biasa bersama Gresini Racing musim ini.

Terbaru, Marc Marquez menjadi sorotan lewat penampilan ciamiknya di MotoGP Prancis 2024. The Baby Alien berhasil menyabet podium kedua usai bersaing dengan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di kelompok terdepan.

Bagnaia pun mengakui Marc Marquez layak masuk dalam daftar pembalap yang diwaspadainya dalam persaingan gelar juara musim ini. Pecco -sapaan akrab Bagnaia- melihat Marquez mulai kembali menemukan penampilan terbaiknya di lintasan.

"Saya pikir kami bertiga (Bagnaia, Martin, Marquez), kandidat juara untuk saat ini. Kami yang terlengkap. Yang lain punya kesempatan untuk bertarung, tapi ada sesuatu yang hilang. Maverick atau Bastianini punya kemungkinan, Bezzecchi juga, tapi kami bertiga paling lengkap," ucap Bagnaia.