HOME SPORTS MOTOGP

Mulai Nyaman dengan Motor Ducati, Marc Marquez Berani Bicara Persaingan Juara MotoGP 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |03:36 WIB
Marc Marquez mulai merasa nyaman dengan motor Ducati Desmosedici GP23 (Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes)
Marc Marquez mulai merasa nyaman dengan motor Ducati Desmosedici GP23 (Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes)
A
A
A

MARC Marquez mengakui mulai nyaman dengan timnya Gresini Racing. The Baby Alien pun tidak ragu berbicara peluang memperebutkan gelar MotoGP 2024.

Marquez memulai petualangannya bersama tim Gresini pada MotoGP 2024. Pembalap asal Spanyol itu bergabung dengan tim tersebut setelah belasan musim membela Repsol Honda.

Marc Marquez mendahului Francesco Bagnaia di MotoGP Prancis 2024 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Awalnya, Marquez sempat kesulitan beradaptasi dan sering terjatuh ketika mengendarai Desmosedici GP23. Namun begitu, ia kini mulai bisa menyesuaikan diri dan sudah mendapatkan dua podium.

“Sekarang saya sedang dalam tahap akhir penyesuaian dan semuanya tentang pengaturan. Sekarang tim harus membantu saya menghilangkan kelemahan saya tanpa mengorbankan kekuatan saya,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Minggu (19/5/2024).

Pada seri balapan terakhir di MotoGP Prancis 2024, Marquez yang memulai balapan dari posisi ke-13 mampu finis di urutan kedua. Menurut pria asal Spanyol itu, hal ini menunjukkan dirinya mulai nyaman dengan Ducati.

Marquez tidak ragu untuk berbicara tentang perburuan gelar pada musim ini. Pembalap berusia 31 tahun itu menyatakan siap belajar lebih banyak untuk bertarung dengan dua jagoan Ducati, Jorge Martin (Pramac Ducati), dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

Halaman:
1 2
