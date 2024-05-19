Ikut Balapan Virtual di Sela-Sela F1 GP Emilia Romagna 2024, Max Verstappen Ungkap Cara Bagi Waktu

IMOLA – Max Verstappen berencana ikut balapan virtual di sela-sela F1 GP Emilia Romagna 2024. Pembalap tim Red Bull Racing itu sudah punya cara untuk membagi waktu.

Pria asal Belanda itu masuk dalam daftar pembalap untuk Team Redline yang akan berpartisipasi dalam balapan ketahanan virtual Nurburgring 24 Jam. Seri tersebut akan berlangsung 18-19 Mei 2024.

Situasi itu tentu tidak menguntungkan bagi Verstappen dan Red Bull. Fokusnya diprediksi akan terpecah dengan balapan simulasi tersebut.

Namun, Verstappen sudah tahu cara untuk membagi waktu. Apalagi, balapan ketahanan itu melibatkan empat pembalap dalam satu tim sehingga selalu ada celah baginya.

“Itu balapan 24 jam dan saya pikir ada empat orang dalam satu tim. Tentu saja, saya tidak punya banyak waktu, Sabtu (18 Mei) malam dan Minggu (19 Mei) pagi,” papar Verstappen, melansir dari Motorsport, Minggu (19/5/2024).

“(Saya) hanya punya (waktu) 2-4 jam jika saya akan melakukannya. Tentu semua tergantung beberapa hal. Saya harus tidur tepat waktu dan punya jam istirahat yang cukup agar siap saat balapan (F1),” imbuh pria berusia 26 tahun tersebut.