HOME SPORTS BASKET

Diresmikan Menpora RI, Kota Medan Punya GOR Basket Berstandar FIBA!

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |00:11 WIB
Diresmikan Menpora RI, Kota Medan Punya GOR Basket Berstandar FIBA!
Menpora RI, Dito Ariotedjo, ikut meresmikan GOR Hall of Fame Arena di Kota Medan (Foto: MPI/Wahyudi Aulia Siregar)
A
A
A

MEDAN – Menpora RI, Dito Ariotedjo, meresmikan GOR Hall of Fame Arena di Jalan Kertas, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Jumat 17 Mei 2024. Itu menjadi arena bola basket berstandar FIBA pertama di kota tersebut.

Dito juga sempat menjajal langsung lapangan dengan mencoba memasukkan bola ke ring basket yang ada di GOR tersebut. Ia sangat mengapresiasi karena fasilitas untuk olahraga basket di GOR itu sudah sesuai dengan standar FIBA.

Bola Basket

"Saya sangat apresiasi apalagi ini standarnya sudah standar FIBA dan kayunya juga bagus. Kemudian juga ringnya bekas piala dunia jadi ini sudah standar FIBA," kata Dito, dikutip Minggu (19/5/2024).

Menteri berusia 33 tahun itu menyebutkan, hadirnya Hall of Fame Arena ini diharapkan mampu menghidupkan kembali atmosfer olahraga basket di Sumatra Utara, khususnya Kota Medan. Ia turut mengapresiasi pengelola untuk membangun gedung ini.

"Saya mengapresiasi pencinta olahraga yang ikut berinvestasi di olahraga karena ini sifatnya swasta dan ada modal yang cukup besar,” kata Dito.

“Ini menandakan atmosfer ataupun ekosistem industri olahraga kita semakin tinggi dan memang basket ini adalah olahraga yang masuk di lima besar di Indonesia," imbuh kader Partai Golkar itu.

Halaman:
1 2
