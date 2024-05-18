Mantan Juara Dunia Lari Mike Trees Perkenalkan Pakaian Olahraga yang Dibuat dengan Sport Science

ATLET Lari profesional asal Inggris yang juga mantan juara dunia Mike Trees turut memperkenalkan produk pakaian olahraga yang dibuat dengan panduan sport science yang diberi nama SA1NT Layers.

Pakaian olahraga SA1NT layers ini dikatakan Mike biqsa dikenakan para atlet selama latihan, kompetisi, dan pemulihan.

Pakaian ini dirancang untuk memberikan berbagai manfaat melalui kain kompresi dengan rajutan melingkar dan bertingkat yang telah berevolusi.

“Pakaian olahraga kompresi melibatkan beberapa mekanisme, termasuk peningkatan sirkulasi darah, pengurangan osilasi otot, peningkatan propriosepsi, regulasi termal, dan dukungan otot. Semuanya berpotensi meningkatkan performa atlet dan membantu pemulihan,” kata Mike Trees usai konferensi pers produk Ortuseight dan SA1NT Layers di Atria Gading Serpong, Tangerang, Jumat.

“Pakaian ini juga sangat baik di cuaca panas seperti di Indonesia. Ini juga sangat ringan dan dilengkapi juga dengan teknologi antibacterial,” ia menambahkan.

Seperti diketahui, Mike Trees adalah seorang atlet profesional selama lebih dari 20 tahun, yang memenangkan berbagai gelar internasional.