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Melesat ke Posisi 5 dari P20, Bos Honda Team Asia Sebut Aksi Veda di Moto3 Ceko 2026 Menggila

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |01:05 WIB
Melesat ke Posisi 5 dari P20, Bos Honda Team Asia Sebut Aksi Veda di Moto3 Ceko 2026 Menggila
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
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CEKO – Manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, melayangkan pujian setinggi langit atas performa luar biasa yang dipertontonkan oleh pembalap mudanya, Veda Ega Pratama, dalam lanjutan seri Moto3 Republik Ceko 2026. Pembalap berbakat asal Indonesia tersebut sukses menyudahi balapan sengit di posisi kelima saat mengaspal di Sirkuit Brno, Republik Ceko, pada Minggu 21 Juni 2026 malam WIB.

1. Balapan di Sirkuit Brno Berlangsung Luar Biasa

Veda mengawali jalannya balapan dari posisi ke-20 namun mampu merangsek naik hingga finis di urutan kelima. Sementara itu, rekan satu timnya, Zen Mitami, harus puas menyelesaikan balapan di posisi ke-19.

Hiroshi Aoyama mengungkapkan dirinya sangat menikmati jalannya balapan Moto3 Republik Ceko kali ini. Hal tersebut tidak lepas dari perjuangan keras kedua pembalapnya yang telah memberikan kemampuan terbaik mereka di lintasan.

"Hari ini adalah balapan Moto3 yang sangat menarik. Balapan berlangsung selama 16 lap dalam kondisi yang sangat panas, dengan suhu lintasan yang sangat tinggi, sehingga menjadi balapan yang sangat menguras fisik bagi semua pembalap," kata Hiroshi Aoyama dalam keterangannya, dikutip Selasa (23/6/2026).

Veda Ega Pratama tampil di Moto3 (Foto: Honda Racing)
Veda Ega Pratama tampil di Moto3 (Foto: Honda Racing)

"Sejak awal hingga akhir, kedua pembalap (Veda Ega Pratama dan Zen Mitami) menunjukkan perkembangan yang baik dan bertarung dengan sangat kuat," tambahnya.

 

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