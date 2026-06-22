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HOME SPORTS MOTOGP

Pengakuan Marshal yang Dipukul Marco Bezzecchi di MotoGP Ceko 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |04:16 WIB
Pengakuan Marshal yang Dipukul Marco Bezzecchi di MotoGP Ceko 2026
Pengakuan Marshal yang Dipukul Marco Bezzecchi di MotoGP Ceko 2026 (FB Grand Prix)
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BRNO - Marshal (petugas balap) MotoGP Ceko 2026 buka suara usai mengalami insiden dengan pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. Ia mengaku terkejut atas kejadian yang dialaminya. 

Pembalap Aprilia itu terjatuh di tahap akhir balapan sprint pada Sabtu di Sirkuit Brno. Saat itu, ia berada di posisi lima besar. Ia kehilangan posisi penting di klasemen dari rekan setimnya, Jorge Martin.

Beberapa jam setelah balapan berakhir, rekaman mulai muncul dari kejadian setelah kecelakaan. Dalam video rekaman itu, Marco Bezzecchi tampak memukul seorang petugas balap saat mereka sedang mengangkat motornya yang rusak.

1. Pengakuan Marshal yang Dipukul Bezzecchi

Petugas balap, Ladislav, menyebut memahami situasi tersebut. Ia bahkan menyebut Bezzecchi stres. Ia juga menyebut insiden itu disebabkan kesalahpahaman.

“Dia pasti stres, dan saya memahami situasinya: dia terjatuh,” katanya, melansir Crash, Senin (22/6/2026).

Ia pun menjelaskan kronologi kejadian itu. 

Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzechi (Instagram/@marcbez72)
Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi (Instagram/@marcbez72)

“Jadi, saya melakukan pekerjaan saya, saya pergi ke motor dan mengambilnya. Saya menekan kopling dan mencoba mengangkatnya karena masih menyala dan motor mulai berguling. Jadi saya ingin menurunkannya kembali dan mesinnya malah berputar kencang," ujarnya.

“Dia mungkin berpikir bahwa saya melakukannya dengan sengaja [tetapi] itu murni kecelakaan. Kemudian, semua orang melihat apa yang terjadi.”

Bezzechi telah meminta maaf. Pembalap Italia itu juga menemui Ladislav secara pribadi untuk menyampaikan permintaan maafnya.

“Saya sudah melihatnya [permintaan maaf itu],” kata Ladislav.

“dia baru saja datang kepada saya dan meminta maaf kepada saya secara pribadi," ujarnya.

Ladislav mengaku memahami kejadian ini. Ia pun mendoakan Bezzechi.

“Saya mengerti dia dan saya berharap dia beruntung. Permintaan maafnya sangat berarti bagi saya,” ucapnya.

 

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