HOME SPORTS MOTOGP

3 Calon Pembalap Aprilia Racing jika Aleix Espargaro Pensiun, Nomor 1 Jorge Martin!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |08:52 WIB
3 Calon Pembalap Aprilia Racing jika Aleix Espargaro Pensiun, Nomor 1 Jorge Martin!
Pembalap Tim Aprilia Racing, Aleix Espargaro. (Foto: Reuters)
A
A
A

ADA 3 calon pembalap Aprilia Racing jika Aleix Espargaro pensiun dari dunia MotoGP menarik diulas. Sebab para rider pengganti Espargaro berpotensi untuk meningkatkan Aprilia hingga dapat bersaing dalam perebutan gelar juara dunia.

Seperti yang diketahui, Aprilia kini bukanlah tim papan bawah lagi semenjak 2022. Mereka dapat bersaing semenjak Espargaro berhasil meningkatkan motor RS-GP bersama Maverick Vinales.

Bahkan di MotoGP 2022 tersebut, Espargaro sempat bersaing ketat dalam perebutan gelar juara dunia sampai beberapa seri terakhir. Sayangnya baru-baru ini Espargaro memberikan sinyal untuk segera pensiun.

Menanggapi itu, Aprilia pun dikabarkan sudah mempersiapkan diri mencari pembalap baru untuk mengantisipasi pensiunnya Espargaro. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Calon Pembalap Aprilia Racing jika Aleix Espargaro Pensiun:

3. Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Bezzecchi saat ini masih bersama Pertamina Enduro VR46 di MotoGP 2024. Namun, selayaknya tim satelit, Bezzecchi hanya mendapatkan motor lama oleh Ducati.

Jika pada MotoGP 2025 Bezzecchi tetap diberikan motor lama, maka ada kemungkinan ia pindah. Apalagi jika yang menawarkan adalah tim pabrikan seperti Aprilia.

Halaman:
1 2 3
