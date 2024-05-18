Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bingung Pilih Jorge Martin atau Marc Marquez, Ducati Disarankan Ambil Langkah Ini agar Semua Senang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |07:48 WIB
Bingung Pilih Jorge Martin atau Marc Marquez, Ducati Disarankan Ambil Langkah Ini agar Semua Senang
Francesco Bagnaia bersama Jorge Martin dan Marc Marquez di podium MotoGP Prancis 2024. (Foto: Reuters)
TIM pabrikan Ducati tengah bingung memilih siapa pembalap yang akan menemani Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Melihat kondisi itu, mantan pembalap yang kini menjadi pengamat MotoGP, Simon Crafar memiliki langkah yang bisa membuat Marc Marquez maupun Jorge Martin senang.

Seperti yang diketahui, Ducati Lenovo tengah mencari satu pembalap lagi untuk MotoGP 2025. Sejauh ini, ada tiga kandidat kuat, yakni Marquez (Gresini Ducati), Martin (Pramac Ducati), dan Enea Bastianini (Ducati Lenovo).

Bastianini masih menjadi kandidat karena mulai memperlihatkan kebangkitan di MotoGP 2024. Namun, kans Martin lebih besar, begitu juga Marquez yang langsung nyetel dengan motor Desmosedici meski MotoGP 2024 merupakan musim pertamanya dengan tim asal Italia tersebut.

Jadi, sejatinya persaingan kini ada di Marquez vs Martin. Keputusan itu lantas membuat Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna sampai pusing pembalap mana yang akan ia pilih untuk menenami Bagnaia.

Jorge Martin

Sebab ada potensi salah satu dari kedua nama itu yang bakal pindah tim jika tak dinaikkan ke tim pabrikan. Crafar pun hadir dan menilai memiliki solusi untuk menjawab masalah tersebut.

Menurut Crafar, untuk membuat pihak Martin dan Marquez senang ada caranya. Yakni menjadikan Martin sebagai tim pabrikan Ducati, sementara Marquez cukup motor dengan spek terbaru di MotoGP 2025.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
