HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Thailand Open 2024: Febriana Kusuma/Amalia Pratiwi Tembus Semifinal!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |16:27 WIB
Hasil Perempatfinal Thailand Open 2024: Febriana Kusuma/Amalia Pratiwi Tembus Semifinal!
Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi tembus semifinal Thailand Open 2024 (Foto: Twitter/@INABadminton)
A
A
A

BANGKOK – Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi sukses menembus semifinal Thailand Open 2024 Super 500! Keduanya mengalahkan Chang Ching-Hui/Yang Ching-Tun dua gim langsung di babak perempatfinal Thailand Open 2024, 21-16 dan 21-12.

Bermain di Nimibutr Arena, Bangkok, Jumat (17/5/2024) sore WIB, Ana/Tiwi tampil percaya diri di awal pertandingan. Mereka mampu menekan lawan dengan serangan yang apik sehingga unggul 5-1 lebih dulu.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Namun, pasangan Merah-Putih lengah setelah itu dan membuat Chang/Yang mendekat di angka 4-5. Beruntung mereka mampu bangkit lagi dengan cepat sehingga berhasil menjauh lagi dengan keunggulan 9-4 dan kemudian menginjak interval gim pertama dengan skor 11-8.

Usai rehat, Ana/Tiwi tampil sangat agresif dengan berinisiatif melakukan serangan lebih dulu. Strategi itu sukses membuat lawan kewalahan dan kesulitan mengimbangi permainan mereka. Hasilnya, mereka memperlebar keunggulan menjadi 16-9.

Memasuki poin-poin kritis, pasangan ranking 18 dunia itu balik ditekan oleh Chang/Yang, yang bisa memangkas ketertinggalan mereka menjadi 16-19. Akan tetapi, lagi-lagi Ana/Tiwi berhasil menjaga fokus di angka-angka krusial sehingga sukses mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-16.

Pada awal gim kedua, Ana/Tiwi kembali mampu mendominasi. Mereka memenangkan reli-reli panjang yang terjadi untuk memimpin 4-0.

Halaman:
1 2
