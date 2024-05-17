Hasil Perempatfinal Thailand Open 2024: Gregoria Mariska Dihentikan Wakil Tuan Rumah

BANGKOK – Gregoria Mariska Tunjung dihentikan Supanida Katethong di babak perempatfinal Thailand Open 2024 Super 500. Tunggal putri Indonesia itu kandas dengan skor akhir 21-14, 20-22, dan 20-22.

Bermain di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand, Jumat (17/5/2024), Gregoria mendapatkan perlawan ketat dari Katethong pada awal gim pertama, tetapi bisa memimpin 3-2. Meski lawan bisa menyamakan keadaan, ia berhasil menambah poin untuk memimpin 7-5.

Gregoria gagal mempertahankan keunggulannya usai Katethong menyamakan keadaan menjadi 8-8. Namun, unggulan ketiga Indonesia itu harus tertinggal 10-11 di interval gim pertama. Ia sukses membalikkan keadaan selepas itu.

Permainan apik Gregoria pun sulit untuk dihentikan Katethong. Alhasil, pebulu tangkis berusia 24 tahun itu pun sukses mengamankan kemenangan di gim pertama 21-14.

Di awal gim kedua, Gregoria tampak kesulitan untuk mengimbangi permainan Katethong dan harus tertinggal 1-4. Meski sempat tertinggal, ia mampu bangkit dan membalikan keadaan menjadi 7-6.

Tunggal putri Indonesia yang menempati ranking sembilan BWF itu pun berhasil menjauhkan jarak menjadi 11-8 di interval gim kedua. Sementara selepas interval, Katethong terus memberikan tekanan tetapi Gregoria masih bisa memimpin 14-13.