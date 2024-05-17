Respons Lucu Fajar Alfian/Rian Ardianto ketika Terima Bonus Tim Thomas Indonesia dari Kevin Sanjaya

JAKARTA - Ada momen lucu ketika ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mewakili tim Indonesia menerima bonus Piala Thomas 2024 dari sahabat mereka sendiri, yakni Kevin Sanjaya Sukamuljo. Kejadian lucu itu tercipta saat mereka menghadiri acara iNews Premium Sports pada Rabu 15 Mei 2024.

Pada kesempatan itu, bersama tim Thomas Indonesia, Fajar/Rian mendapatkan bonus sebesar Rp100 juta. Uniknya, bonus tersebut diberikan oleh Kevin kepada Fajar selaku kapten tim Thomas.

Sebagaimana diketahui, Fajar dan Kevin merupakan rekan di skuad ganda putra pelatnas PBSI selama bertahun-tahun. Namun, Kevin telah menyatakan pensiun dan kini sedang menjalani kesibukan lain sebagai seorang pebisnis.

Pada momen itu, Fajar pun menceritakan rasanya mendapatkan bonus yang diwakili oleh Kevin di acara iNews Premium Sport. Ini menjadi hal unik mengingat mereka juga teman satu angkatan.

"Ya rasanya terima kasih pertama-tama, terima kasih atas penghargaan dan apresiasinya dari iNews dan diwakili oleh pak Kevin," ucap Fajar saat ditemui MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI, Cipayung, Kamis (16/5/2024).

"Ya yang pasti agak sedikit aneh ya, yang tadinya mungkin teman bercanda, terus teman berlatih juga, dan saingan di lapangan juga. Tapi kan memang setiap orang mempunyai masa depan yang berbeda-beda," lanjutnya.