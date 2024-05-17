Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Respons Lucu Fajar Alfian/Rian Ardianto ketika Terima Bonus Tim Thomas Indonesia dari Kevin Sanjaya

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |09:58 WIB
Respons Lucu Fajar Alfian/Rian Ardianto ketika Terima Bonus Tim Thomas Indonesia dari Kevin Sanjaya
Momen Fajar Alfian mewakil Tim Thomas Indonesia menerima bonus dari Kevin Sanjaya. (Foto: iNews Premium Sports)
A
A
A

JAKARTA - Ada momen lucu ketika ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mewakili tim Indonesia menerima bonus Piala Thomas 2024 dari sahabat mereka sendiri, yakni Kevin Sanjaya Sukamuljo. Kejadian lucu itu tercipta saat mereka menghadiri acara iNews Premium Sports pada Rabu 15 Mei 2024.

Pada kesempatan itu, bersama tim Thomas Indonesia, Fajar/Rian mendapatkan bonus sebesar Rp100 juta. Uniknya, bonus tersebut diberikan oleh Kevin kepada Fajar selaku kapten tim Thomas.

Sebagaimana diketahui, Fajar dan Kevin merupakan rekan di skuad ganda putra pelatnas PBSI selama bertahun-tahun. Namun, Kevin telah menyatakan pensiun dan kini sedang menjalani kesibukan lain sebagai seorang pebisnis.

Pada momen itu, Fajar pun menceritakan rasanya mendapatkan bonus yang diwakili oleh Kevin di acara iNews Premium Sport. Ini menjadi hal unik mengingat mereka juga teman satu angkatan.

Momen Kevin Sanjaya memberikan bonus kepada Fajar Alfian

"Ya rasanya terima kasih pertama-tama, terima kasih atas penghargaan dan apresiasinya dari iNews dan diwakili oleh pak Kevin," ucap Fajar saat ditemui MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI, Cipayung, Kamis (16/5/2024).

"Ya yang pasti agak sedikit aneh ya, yang tadinya mungkin teman bercanda, terus teman berlatih juga, dan saingan di lapangan juga. Tapi kan memang setiap orang mempunyai masa depan yang berbeda-beda," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/40/3185860/gabrielle_adcock-9sSX_large.jpg
Kisah Romantis Pebulu Tangkis Supercantik Asal Inggris Gabrielle Adcock, Menikah dengan Sesama Atlet Bulu Tangkis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185645/hans_kristian_vittinghus_jatuh_cinta_dengan_mi_instan_indonesia-wEKD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Denmark yang Jatuh Hati dengan Mi Instan, Sampai Tertarik Buka Warmindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185448/fajar_alfian-D8rL_large.jpg
Kisah Pebulutangkis Fajar Alfian, Awali Karier sebagai Atlet dengan Cara yang Tak Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185397/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-zu7c_large.jpg
Usai Juara Bulu Tangkis, MNC Bank Berharap MNC Sports Competition 2026 Lebih Kompetitif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185171/chiharu_shida-AXwS_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Thailand Kunlavut Vitidsarn yang Terpesona hingga Ingin Nikahi si Cantik Chiharu Shida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185117/hendra_setiawan_bersama_tony_gunawan-WlJU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Akui Kagum dan Terinspirasi dengan Teknik Bermain Tony Gunawan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement