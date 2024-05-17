Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Ini, Marc Marquez Disebut seperti Gabungan Casey Stoner dan Valentino Rossi di MotoGP

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |21:04 WIB
Gara-Gara Ini, Marc Marquez Disebut seperti Gabungan Casey Stoner dan Valentino Rossi di MotoGP
Marc Marquez disebut sebagai gabungan Valentino Rossi dan Casey Stoner (Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes)
A
A
A

GARA-GARA ini, Marc Marquez disebut seperti gabungan Casey Stoner dan Valentino Rossi di MotoGP. Klaim tersebut muncul dari Alberto Vergani.

Seperti diketahui, Marquez dan Rossi merupakan rival di atas lintasan balap. Keduanya saling sikut pada kurun 2013-2021, dengan puncaknya pada MotoGP Malaysia 2015 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor.

Marc Marquez membalap untuk Gresini Racing di MotoGP Prancis 2024 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Sementara itu, Marquez tak pernah berduel langsung dengan Stoner di lintasan. Namun, The Baby Alien adalah pengganti pria asal Australia itu di tim Repsol Honda pada akhir musim 2012.

Di sisi lain, Rossi dan Stoner adalah pesaing berat pada kurun 2007-2012. Persaingan paling ikonik terjadi di MotoGP Laguna Seca 2008 dan MotoGP Spanyol 2011 di mana keduanya saling sikut untuk merebut posisi di lintasan.

Menariknya, Vergani menyebut Marquez adalah gabungan dari kedua pembalap tersebut! Jadi, pria asal Spanyol itu diklaim punya bakat seperti Stoner dan kecerdikan ala Rossi.

“Menurut saya, dia merupakan campuran Rossi dan Stoner. Karena dia memiliki kecerdikan Valentino dan talenta dari Casey,” papar Vergani, mengutip dari Motosan, Jumat (17/5/2024).

Halaman:
1 2
