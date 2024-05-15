8 Pebulutangkis Ganda Putri Dunia yang Punya Smash Terdahsyat di Piala Uber 2024 Versi BWF, Nomor 1 Pemain Jepang

BERIKUT adalah 8 pebulutangkis ganda putri dengan pukulan smash terdahsyat di Piala Uber 2024 versi BWF. Pukulannya sangat keras hingga menghasilkan kecepatan shuttlecock nyari 400 km/jam.

Gelaran Piala Thomas dan Piala Uber 2024 memang telah usai sejak 05 Mei 2024 lalu. Sang tuan rumah, China sukses keluar sebagai juara di dua ajang bulutangkis beregu putra dan putri tersebut dengan Indonesia yang menjadi runner up di keduanya.

Namun meski begitu, masih banyak kisah menarik yang dapat diulas dari ajang tersebut. Salah satunya adalah deretan pebulutangkis ganda putri yang punya smash terdahsyat di Piala Uber 2024 lalu.

8. Hsu Ya Ching





Ganda putri andalan Taiwan, Hsu Ya Ching sukses mencatatkan pukulan yang sangat dahsyat. Pasangan dari Lin Wan Ching ini tercatat menghasilkan pukulan berkecepatan 370,3 km/jam.

7. Jia Yi Fan





Ganda putri andalan China, Jia Yi Fan juga berhasil mencetak rekor pukulan terdahsyat di Piala Uber 2024. Tandem Chen QQing Chen ini tercatat melepaskan smash berkecepatan 373,2 km/jam.