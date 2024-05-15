Penyebab Bos Ducati Dibikin Pusing Penampilan Marc Marquez di MotoGP Prancis 2024

BOLOGNA – Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna justru merasa pusing melihat penampilan apik Marc Marquez di MotoGP Prancis 2024. Pasalnya ia semakin bingung menentukan siapa pembalap yang akan ia pilih untuk membela tim pabrikan pada musim depan.

Seperti yang diketahui, sejauh ini Ducati Lenovo baru memastikan Francesco Bagnaia sebagai pembalap mereka di MotoGP 2025. Enea Bastianini nasibnya belum jelas di tim pabrikan Ducati tersebut dan berpeluang tersingkir dengan dua kandidat baru.

Dua kandidat itu adalah Jorge Martin (Pramac Ducati) dan Marc Marquez (Gresini Ducati). Khusus untuk Marquez, saat ini Dall’Igna tengah pusing karena terpukau dengan rider berjuluk The Baby Alien tersebut.

Marquez memperlihatkan performa yang luar biasa, di mana ia finis sebagai runner-up meski mengawali balapan utama MotoGP Prancis 2024 dari posisi 13. Dalam meraih posisi kedua itu, Marquez bahkan menyalip sang juara bertahan MotoGP, Bagnaia yang akhirnya finis ketiga.

Hal yang serupa pun sejatinya sudah ditunjukkan Marquez di sprint race MotoGP Prancsis 2024, di mana start dari posisi 13 dan finis di posisi kedua. Penampilan yang apik itulah yang membuat Dall’Igna terpukau.

Dall’Igna pun pusing karena Marquez membuatnya kian ragu memilih siapa pembalap yang akan menemani Bagnaia musim depan. Sebab sebelumnya kandidat terkuat untuk berada di tim pabrikan adalah Martin dan Bastianini.