Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Bos Ducati Dibikin Pusing Penampilan Marc Marquez di MotoGP Prancis 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |14:58 WIB
Penyebab Bos Ducati Dibikin Pusing Penampilan Marc Marquez di MotoGP Prancis 2024
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Reuters)
A
A
A

BOLOGNA – Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna justru merasa pusing melihat penampilan apik Marc Marquez di MotoGP Prancis 2024. Pasalnya ia semakin bingung menentukan siapa pembalap yang akan ia pilih untuk membela tim pabrikan pada musim depan.

Seperti yang diketahui, sejauh ini Ducati Lenovo baru memastikan Francesco Bagnaia sebagai pembalap mereka di MotoGP 2025. Enea Bastianini nasibnya belum jelas di tim pabrikan Ducati tersebut dan berpeluang tersingkir dengan dua kandidat baru.

Dua kandidat itu adalah Jorge Martin (Pramac Ducati) dan Marc Marquez (Gresini Ducati). Khusus untuk Marquez, saat ini Dall’Igna tengah pusing karena terpukau dengan rider berjuluk The Baby Alien tersebut.

Marquez memperlihatkan performa yang luar biasa, di mana ia finis sebagai runner-up meski mengawali balapan utama MotoGP Prancis 2024 dari posisi 13. Dalam meraih posisi kedua itu, Marquez bahkan menyalip sang juara bertahan MotoGP, Bagnaia yang akhirnya finis ketiga.

Marc Marquez

Hal yang serupa pun sejatinya sudah ditunjukkan Marquez di sprint race MotoGP Prancsis 2024, di mana start dari posisi 13 dan finis di posisi kedua. Penampilan yang apik itulah yang membuat Dall’Igna terpukau.

Dall’Igna pun pusing karena Marquez membuatnya kian ragu memilih siapa pembalap yang akan menemani Bagnaia musim depan. Sebab sebelumnya kandidat terkuat untuk berada di tim pabrikan adalah Martin dan Bastianini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement