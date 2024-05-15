Enea Bastainini Maklum Ducati Sulit Tentukan Pembalap Pabrikan Musim Depan

PEMBALAP Ducati Lenovo, Enea Bastianini mengaku maklum jika timnya sulit untuk menentukan formasi pembalap musim depan. Menurutnya, saat ini Ducati punya banyak pilihan untuk menjadi partner Francesco Bagnaia musim depan.

Bastianini sendiri menyaradari tempatnya di tim pabrikan Ducati sudah dipastikan tergeser pembalap lain. Sejauh ini ada dua nama yang santer dikaitkan dengan Ducati. Mereka adalah Jorge Martin dan Marc Marquez.

"Mereka (Ducati) tahu apa yang bisa dilakukan Jorge, yang menang hari ini dan sangat cepat. Saya tahu keputusan Ducati sangat sulit," ujar Enea Bastianini dilansir dari laman Speedweek.

Sementara itu, manajer tim Ducati Luigi Dall Igna sendiri mengakui saat ini timnya masih belum bisa menentukan siapa yang akan menjadi tandem Francesco Bagnaia di tim pabrikan.

Hasil MotoGP Prancis 2024 membuat Ducati kian sulit untuk memilih antara Jorge Martin dan Marc Marquez. Meski demikian, Dall Igna mengatakan timnya akan memilih pembalap terbaik untuk tim pabrikan.

"Saya sungguh terkesan atas performanya. Jorge telah menjalani balapan-balapan yang luar biasa. Ia tak cuma menjalani balapan-balapan yang luar biasa, melainkan juga akhir pekan yang luar biasa. Saya pun sangat bangga padanya dan pada timnya," ungkap Dall'Igna.