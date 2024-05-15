Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Enea Bastainini Maklum Ducati Sulit Tentukan Pembalap Pabrikan Musim Depan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |09:20 WIB
Enea Bastainini Maklum Ducati Sulit Tentukan Pembalap Pabrikan Musim Depan
Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo, Enea Bastianini mengaku maklum jika timnya sulit untuk menentukan formasi pembalap musim depan. Menurutnya, saat ini Ducati punya banyak pilihan untuk menjadi partner Francesco Bagnaia musim depan.

Bastianini sendiri menyaradari tempatnya di tim pabrikan Ducati sudah dipastikan tergeser pembalap lain. Sejauh ini ada dua nama yang santer dikaitkan dengan Ducati. Mereka adalah Jorge Martin dan Marc Marquez.

"Mereka (Ducati) tahu apa yang bisa dilakukan Jorge, yang menang hari ini dan sangat cepat. Saya tahu keputusan Ducati sangat sulit," ujar Enea Bastianini dilansir dari laman Speedweek.

Sementara itu, manajer tim Ducati Luigi Dall Igna sendiri mengakui saat ini timnya masih belum bisa menentukan siapa yang akan menjadi tandem Francesco Bagnaia di tim pabrikan.

Hasil MotoGP Prancis 2024 membuat Ducati kian sulit untuk memilih antara Jorge Martin dan Marc Marquez. Meski demikian, Dall Igna mengatakan timnya akan memilih pembalap terbaik untuk tim pabrikan.

"Saya sungguh terkesan atas performanya. Jorge telah menjalani balapan-balapan yang luar biasa. Ia tak cuma menjalani balapan-balapan yang luar biasa, melainkan juga akhir pekan yang luar biasa. Saya pun sangat bangga padanya dan pada timnya," ungkap Dall'Igna.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement