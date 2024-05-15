Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Terkait Siapa Rekan Baru Francesco Bagnaia di MotoGP 2025, Jorge Martin: Ducati Sudah Tentukan Pilihan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |00:00 WIB
Terkait Siapa Rekan Baru Francesco Bagnaia di MotoGP 2025, Jorge Martin: Ducati Sudah Tentukan Pilihan
Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin. (Foto: Reuters)
A
A
A

CATALUNYA – Pembalap Tim Pramac Racing, Jorge Martin percaya Ducati Lenovo sudah menentukan siapa yang akan menemani Francesco Bagnaia di tim pabrikan pada MotoGP 2025. Ia pun menilai apapun pilihan itu pasti adalah yang terbaik untuk Ducati.

Ya, sampai saat ini Ducati masih belum menentukan siapa rider yang akan menemani Bagnaia dalam menghadapi MotoGP 2025. Rekan Bagnaia saat ini, Enea Bastianini sejauh ini belum mendapatkan kontrak baru, namun masih ada peluang ia dipertahankan.

Selain Bastianini, Marc Marquez yang baru bergabung dengan Gresini Ducati pun memiliki kans yang besar untuk naik ke tim pabrikan. Terlebih sejauh ini The Baby Alien menunjukkan performa yang luar biasa semenjak menunggangi motor Desmosedici.

Lalu selain Bastianini dan Marquez, nama Martin juga berpeluang besar untuk bergabung dengan Ducati Lenovo. Martin sendiri sejatinya tak tahu siapa nantinya yang akan dipilih Ducati, namun ia percaya tim pabrikan asal Italia tersebut sudah menentukan pembalap mana yang bakal menjadi partner Bagnaia di MotoGP musim depan.

Jorge Martin bersama Marc Marquez dan Francesco Bagnaia

“Menurut saya, tidak ada yang perlu saya tunjukkan lagi (untuk membuat Ducati memilihnya). Mengenai masa depan saya, saya pikir apapun yang terjadi di balapan selanjutnya takkan mengubah apapun,” ujar Martin, melansir dari Crash, Rabu (15/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement