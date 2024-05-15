Terkait Siapa Rekan Baru Francesco Bagnaia di MotoGP 2025, Jorge Martin: Ducati Sudah Tentukan Pilihan

CATALUNYA – Pembalap Tim Pramac Racing, Jorge Martin percaya Ducati Lenovo sudah menentukan siapa yang akan menemani Francesco Bagnaia di tim pabrikan pada MotoGP 2025. Ia pun menilai apapun pilihan itu pasti adalah yang terbaik untuk Ducati.

Ya, sampai saat ini Ducati masih belum menentukan siapa rider yang akan menemani Bagnaia dalam menghadapi MotoGP 2025. Rekan Bagnaia saat ini, Enea Bastianini sejauh ini belum mendapatkan kontrak baru, namun masih ada peluang ia dipertahankan.

Selain Bastianini, Marc Marquez yang baru bergabung dengan Gresini Ducati pun memiliki kans yang besar untuk naik ke tim pabrikan. Terlebih sejauh ini The Baby Alien menunjukkan performa yang luar biasa semenjak menunggangi motor Desmosedici.

Lalu selain Bastianini dan Marquez, nama Martin juga berpeluang besar untuk bergabung dengan Ducati Lenovo. Martin sendiri sejatinya tak tahu siapa nantinya yang akan dipilih Ducati, namun ia percaya tim pabrikan asal Italia tersebut sudah menentukan pembalap mana yang bakal menjadi partner Bagnaia di MotoGP musim depan.

“Menurut saya, tidak ada yang perlu saya tunjukkan lagi (untuk membuat Ducati memilihnya). Mengenai masa depan saya, saya pikir apapun yang terjadi di balapan selanjutnya takkan mengubah apapun,” ujar Martin, melansir dari Crash, Rabu (15/4/2024).